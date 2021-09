EQG : Mercedes présente un concept électrique de la légendaire Classe G tout-terrain

L’électrification de la gamme Mercedes ne s’arrêtera pas aux berlines et autres SUV compacts. Le groupe allemand entend bien aller plus loin, et présente aujourd’hui son concept électrique de la légendaire classe G tout-terrain.

Les véhicules électriques robustes et prêts à affronter tous types de terrains seront bientôt disponibles, et Mercedes ne compte pas laisser les Hummer, Rivian ou autres Cybertruck de Tesla seuls dans ce domaine. Avec le concept EQG, la marque allemande montre qu’elle compte bien faire partie de ceux qui proposent une alternative électrique aux baroudeurs.

Un tout-terrain sans compromis

Mercedes affirme que le concept EQG — présenté dans le cadre de l’IAA de Munich –, héritier de la classe G emblématique, est clairement un « G » en ce sens où il ne fait aucun compromis. La carrosserie est basée sur le robuste cadre-échelle au lieu d’une carrosserie autoporteuse comme c’est le cas sur la majorité des véhicules, et la conception du train roulant a été faite avec le tout-terrain en tête.

Quatre moteurs électriques contrôlables individuellement équipent ce concept EQG, offrant ainsi des caractéristiques de conduite uniques, que ce soit sur route ou hors des sentiers battus, selon le constructeur.

Le véhicule électrique adapté au tout-terrain

La conception de la propulsion électrique joue en faveur de ce concept EQG par rapport à la Classe G thermique. En effet, les batteries intégrées au cadre-échelle permettent un centre de gravité très bas, et les moteurs électriques pouvant fournir leur couple maximal à très bas régime sont des alliés de taille.

Mercedes compte tester sa version de série sur la piste d’essai du Schöckl, qui comporte des pentes inclinées jusqu’à 60 degrés. Cela lui permettra d’arborer le certificat de qualité « Schöckl proved », obligatoire pour la série 463 de Mercedes.

Un design contemporain gorgé d’histoire

Sur ce concept EQG, Mercedes a souhaité ne pas trop s’éloigner de sa Classe G au design iconique, tout en habillant intelligemment sa nouvelle venue pour qu’elle se distingue des versions thermiques. On notera par exemple qu’à la place du cache-roue de secours à l’arrière, on retrouve « une boîte verrouillable avec des accents lumineux blancs, rappelant le design d’une wallbox », indique Mercedes dans son communiqué.

Pour le moment, l’EQG n’est qu’un concept, mais une version de série devrait voir le jour dans les années qui viennent, reprenant sans doute la majorité des éléments visuels présentés ici.