Annoncé l'an dernier par un concept, le futur Mercedes EQG, le fameux 4x4 électrique, commence à donner quelques détails sur ses spécificités techniques. Attendu pour 2024, il se dotera de quatre moteurs électriques et pourra faire demi-tour sur lui-même.

C’était il y a un peu plus d’un an, en septembre 2021 pour être plus précis. À cette époque, Mercedes lève le voile sur un tout nouveau concept-car baptisé EQG annonçant un tout nouveau modèle. Il s’agit en réalité d’une inédite version électrique du Classe G, qui devrait alors rivaliser avec les Tesla Cybertruck, Rivian R1T et autres Hummer EV, entre autres.

Quelques mois plus tard, voilà que la marque nous dévoile quelques informations supplémentaires, alors que certains journalistes ont pu prendre le volant d’un prototype.

Encore camouflé, le 4X4 électrique ne montre pas encore son style, qui devrait rester très proche du modèle standard puisqu’il en est dérivé. En effet, l’EQG devrait en reprendre le châssis, bien que légèrement modifié, tandis que la partie purement mécanique sera bien évidemment très différente.

Aucune image n’a encore été montrée de l’intérieur, qui devrait rester proche de celui du modèle à combustion interne, présent sur le marché dans sa 2ème génération depuis 2018. Le site britannique Autocar explique tout de même que le SUV ne sera pas doté de coffre à l’avant, mais que le câble de recharge pourra être installé dans un compartiment installé à la place de la roue de secours, sur le hayon.

Quoi qu’il en soit, le 4X4 électrique est décrit par Emmerich Schiller, directeur du projet comme « une combinaison sans précédent de luxe et de capacité tout-terrain pour les véhicules électriques« . En revanche, la marque s’est encore très peu exprimée sur les spécificités techniques de ce nouvel arrivant, dont la commercialisation est prévue au cours de l’année 2024.

Le futur EQG devrait intégrer une batterie d’une capacité d’environ 100 kWh selon Mercedes. Il s’agirait d’une toute nouvelle chimie, présente sur le prototype de la Mercedes EQXX qui avait réussi à parcourir 1 200 km sur une charge. Il s’agirait alors d’une batterie semi-solide, avec une anode en silicon, permettant d’augmenter la densité énergétique de la batterie. À la manière de ce que propose Nio avec ses ET5 et ET7 et leur batterie de 150 kWh promettant 1 000 km d’autonomie.

Sur le Mercedes EQG, une batterie de 100 kWh pourrait alors lui permettre de parcourir jusqu’à 500 kilomètres environ selon le cycle WLTP, en raison d’un Cx probablement bien plus élevé que la meilleure du segment, la Mercedes EQS, avec sa batterie de 107 kWh.

Au total, quatre moteurs électriques reliés à une boîte automatique à deux rapports devraient propulser le 4X4, mais leur puissance totale n’a pas encore été annoncée par la marque. Celle-ci devrait néanmoins être comprise entre 600 et 670 chevaux, alors qu’Emmerich Schiller a laissé entendre que plusieurs versions seraient disponibles.

Une variante AMG affichant des performances similaires à l’actuel G63 4Matic serait également en préparation, alors que celui-ci affiche 585 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. À noter que le 4X4 électrique sera doté de cinq modes de conduite, dont deux réservés au off-road, ainsi que d’un système capable de simuler plusieurs modes de blocage de différentiel pour se sortir de toutes les situations.

Donuts-on-demand.@MercedesBenz's upcoming EQG gets four electric motors and a 'G-Turn' function that sees it spin on the spot.

Steering wheel paddles let the driver decide if it turns left or right as the throttle is planted.

First prototype ride for me. Shaken and stirred. pic.twitter.com/GjoUv8XTQ1

— Greg Kable (@GregKable) November 21, 2022