Nio ET5, ET7 et EL7 officialisées : 1000 km d’autonomie, charge en 5 minutes et abonnement à la Netflix

Nio, le constructeur chinois à qui l’on doit la voiture électrique dotée de 1 000 km d’autonomie et du système d’échange de batteries permettant de se « recharger » en cinq minutes, lance officiellement ses ET5, ET7 et EL7 (ES7) en Europe. Avec une offre par abonnement, sans engagement.

À l’occasion d’une présentation officielle à Berlin, en Allemagne, le constructeur chinois Nio lève le voile sur les versions européennes de ses voitures électriques Nio ET5, ET7 et EL7. Cette dernière est vendue sous le nom ES7 en Chine. Prix et disponibilités, voici tout ce qu’il faut savoir sur ses trois voitures (deux berlines et un SUV) dotées d’une fiche technique très alléchante.

850 km d’autonomie et 5 minutes pour « recharger »

Ces trois nouvelles voitures électriques sont très prometteuses. En effet, les versions dotées de la plus grande autonomie promettent jusqu’à 1 000 km d’autonomie théorique sur le cycle mixte chinois CLTC, soit environ 850 km sur le cycle européen WLTP.

Nio ET7 // Source : Nio Nio EL7 Nio ET5

Surtout, ces trois véhicules sont compatibles avec le système d’échange de batterie (Nio Power Swap Station) qui se développe en Europe. Ce dernier compte pour le moment six stations (trois en Norvège et trois en Allemagne) et le constructeur chinois prévoit d’en compter 20 d’ici la fin de l’année, 120 en 2023 et 500 en 2025 ainsi que 500 aux États-Unis. À comparer aux 1 000 stations déployées en Chine à l’heure actuelle.

C’est la botte secrète de Nio, qui permet de « recharger » sa batterie (ou plutôt de l’échanger contre une autre pleine à 90 %) en cinq minutes environ. À comparer aux 18 minutes nécessaires, dans le meilleur des cas, pour recharger une batterie de 10 à 80 % avec les meilleures voitures électriques du moment en termes de charge rapide.

Trois batteries différentes, à l’achat ou la location

Les Nio ET5, ET7 et ES7 seront disponibles avec trois batteries différentes sur leur plateforme NT2 : 75 kWh (Standard Range), 100 kWh (Long Range) et 150 kWh (Ultra Long Range). Sur le cycle mixte WLTP, Nio promet des autonomies maximales de 445 et 580 km, selon la taille des jantes, sur les versions 75 et 100 kWh.

La version 150 kWh, qui est une batterie semi-solide, une première dans l’industrie automobile pour une voiture de série, a finalement du retard. Elle verra ainsi le jour en Chine durant le premier trimestre 2023 au lieu de la fin d’année 2022 comme initialement prévu. Il faudra ensuite patienter quelques mois pour l’Europe.

Elle n’a pas encore été certifiée sur le Vieux Continent, c’est pour cela que nous avons seulement l’estimation de 850 km d’autonomie. Un record puisque la Mercedes-Benz EQS et sa batterie de 107,8 kWh annonce pour sa part une autonomie mixte WLTP de 725 km. Une version avec des jantes différentes de la limousine allemande pourrait toutefois proposer jusqu’à 780 km d’autonomie.

Précisons toutefois que Nio pense que la version 150 kWh ne sera pas beaucoup vendue, à cause de son prix, mais aussi de son inutilité dans la plupart des cas. Rappelons en effet que la plupart des constructeurs, à l’image de BMW ou encore de Tesla, s’accordent à dire qu’une autonomie supérieure à 800 km ne sert à rien.

Comme on peut le voir, la consommation n’est pas encore au niveau de Tesla ou de Mercedes, puisque l’autonomie est plus faible à capacité de batterie équivalente. À titre de comparaison, la Tesla Model S propose environ 650 km d’autonomie avec une batterie de 100 kWh.

La vitesse réelle de recharge, le point faible des voitures de Nio

L’important se joue sur la vitesse de recharge, que Nio remporte haut la main avec sa technologie d’échange de batterie. Ce n’est pas le seul constructeur à proposer cela puisque le géant chinois de la batterie, CATL, propose une solution identique en Chine, baptisée Evogo, mais également SAIC, la maison mère de la marque MG.

Mais attention toutefois, puisque la vitesse de recharge en dehors des stations d’échange de batterie est faible comparée à la concurrence. En effet, il est question d’une puissance maximale de 140 kW, à comparer aux 250 kW chez Tesla ou 270 kW chez Porsche par exemple.

Il faut alors 30 minutes pour passer de 10 à 80 % sur la batterie de 75 kWh, et 40 minutes sur la batterie de 100 kWh. Pour la batterie de 150 kWh, Nio nous a confirmé que la recharge serait plus longue, d’environ 50 minutes à première vue.

Prix et disponibilité en Europe

Nous avons déjà présenté en détail les Nio ET5, Nio ET7 et Nio EL7 (ES7) lors de leur lancement en Chine dans des articles dédiés, nous allons donc nous focaliser ici sur leur déploiement en Europe.

La Nio ET7, la voiture la plus luxueuse du constructeur chinois qui vient concurrencer la Tesla Model S et la Mercedes-Benz EQS, sera dans un premier temps disponible en Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Suède avec les premières livraisons prévues dès le 16 octobre prochain.

En Norvège, elle démarre à partir de 78 000 euros TTC, avec la version 75 kWh. Il faut compter 85 000 euros pour la version de 100 kWh.

Il est également possible de louer la batterie (BaaS pour battery-as-a-service), pour 130 ou 190 euros par mois selon la capacité. Le coût de la voiture commence alors à 67 000 euros TTC.

La Nio 5, petite sœur de la Nio ET7, que l’on peut comparer à la Tesla Model 3, est quant à elle disponible à la commande, mais avec des livraisons prévues à partir de janvier 2023. Le Nio EL7 (ES7) peut lui aussi être commandé, avec les premières livraisons attendues pour mars 2023.

Des voitures disponibles par abonnement sans engagement

Si en Norvège, les trois voitures peuvent être achetées, ce n’est pas le cas dans les autres pays européens. Nio propose un abonnement sans engagement ou un leasing (LLD). Voici les prix et autonomie des différentes versions.

Modèle Autonomie WLTP Prix (Norvège + 20% TVA) Prix Allemagne (LLD 36 mois) Prix Allemagne (abonnement sans engagement) Nio ET5 (75 kWh) 405 - 445 km A venir 999 euros 1 249 euros Nio ET5 (100 kWh) 525 - 585 km A venir A venir A venir Nio ET7 (75 kWh) 353 - 445 km 78 000 euros 1 199 euros 1 549 euros Nio ET7 (100 kWh) 505 - 585 km 85 000 euros A venir A venir Nio EL7 (75 kWh) 372 - 394 km A venir 1 299 euros 1 699 euros Nio EL7 (100 kWh) 486 - 513 km A venir A venir A venir

Dans le premier cas, cela signifie que la voiture appartiendra à Nio, et qu’elle la mettra à disposition de son locataire par le biais d’un abonnement mensuel, sans engagement. Un peu le Netflix de l’automobile. Dans le cas du leasing, Nio vendra la voiture à un loueur. Ce dernier demande ensuite un loyer mensuel à l’entreprise locatrice.

Nio prend ici un risque financier avec son système d’abonnement, puisque l’entreprise ne pourra pas récupérer de cash. En effet, il n’y aura pas de vente, la voiture restant la propriété du constructeur.

La France à partir de 2024, avec une marque plus abordable

La seconde vague, prévue pour la fin d’année 2023, permettra à Nio de s’étendre dans d’autres pays : la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Pour la France, l’Espagne et l’Italie, il faudra attendre 2024.

Mais attention, on ne devrait, a priori, pas voir rouler de voitures électriques Nio de sitôt dans l’Hexagone. En effet, le constructeur chinois nous a confirmé son plan de lancer une autre marque avec des véhicules plus abordables financièrement. Et c’est cette future marque qui débarquerait en France.

Le Nio ES8 et ES6 vont être mis à jour

Nio annonce également que les actuels SUV ES8 et ES6 seront disponibles l’an prochain dans une version 2.0, dotée de la nouvelle plateforme NT2. Baptisée Nio Adam Super Computing, l’architecture hardware intègre quatre puces Nvidia Orin X pour la conduite autonome et le Snapdragon Automotive Cockpit Platforms de 3e génération pour la partie info divertissement.

Cette future version devrait également intégrer le LiDAR que l’on trouve sur les Nio ET7, ET5 et EL7 qui doit permettre, à terme, de proposer une conduite autonome de niveau 3.

Rendez-vous lundi prochain pour notre essai détaillé et exclusif de la Nio ET7.

Pour aller plus loin

