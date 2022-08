Rivian travaille sur une nouvelle version de son Tank Turn

Si Rivian a abandonné sa fonctionnalité Tank Turn permettant au R1T de tourner sur lui-même, la marque vient de déposer un brevet pour une nouvelle version.

Souvenez-vous, c’était en 2019. Cette année-là, Rivian faisait les gros titres de la presse spécialisée en publiant une vidéo montrant une fonctionnalité assez délirante. Il s’agissait du Tank Turn, un système permettant alors au pick-up de tourner sur lui-même.

Une fonction intégrée au pick-up R1T pas forcément indispensable et qui s’est surtout révélée compliquée à utiliser si vous n’êtes pas un pilote professionnel. De plus, il n’est pas garanti que cette manœuvre fonctionne tout le temps. C’est notamment pour ces raisons que Rivian a décidé de l’abandonner.

Une nouvelle version en préparation ?

En effet, trop de variables influençaient le bon fonctionnement du Tank Turn. Le sol devait être bien droit et chaque roue devait accrocher celui-ci exactement de la même manière. Par ailleurs, la vitesse de rotation était trop rapide, ce qui pouvait être dangereux pour les conducteurs n’étant pas assez expérimentés. Bref, cette fonctionnalité s’est finalement révélée bien trop difficile à mettre en œuvre et a donc rapidement été enterrée. Mais elle pourrait finalement faire son grand retour dans une nouvelle version plus simple à utiliser.

C’est en tout cas ce que laisse penser le brevet déposé par Rivian sur le site de l’USPTO et posté sur le Rivian Forums. Celui-ci date du 19 juillet dernier et décrit un système similaire au Tank Turn, cette fois-ci baptisé « Front dig mode ». Plus simple d’utilisation, il diffère notamment de la première version par le fait qu’il ne tourne pas exactement sur place mais que le rayon est légèrement plus grand comme l’explique un utilisateur du forum.

Un fonctionnement simple

Si la description de ce dispositif peut sembler compliquée, le principe est pourtant assez simple. En effet, les roues avant tournent normalement, comme celle située à l’arrière à l’extérieur du virage. Celle située à l’intérieur tourne quant à elle dans l’autre sens, créant ainsi une résistance qui permet au véhicule d’effectuer une rotation serrée.

Si ce système semble prometteur, rien ne dit toutefois que Rivian va vraiment l’utiliser. Les marques sont en effet nombreuses à déposer des brevets simplement pour protéger une invention, sans forcément que celles-ci ne soient intégrées dans des modèles de série. Peut-être ce Front dig mode sera-t-il intégré dans le futur SUV actuellement en cours de développement et prévu pour l’année prochaine ?

Plusieurs autres constructeurs ont dévoilé des fonctionnalités similaires sur leurs véhicules. On pense notamment au Hummer EV, qui s’offre un mode crabe lui permettant de rouler sur le côté. Même Mercedes s’y est mis avec son EQG, version électrique du Classe G, équipé d’un système proche de celui de Rivian.

