Rivian préparerait un tout-terrain électrique dotée d’une puissance démentielle

Rivian serait en train de développer un modèle inédit prenant la forme d’un 4X4 électrique de plus de 1 200 chevaux. Baptisé R1X, il devrait arriver fin 2023 sur le marché.

Fondée en 2009 sous le nom de Mainstream Motors et officiellement devenu un constructeur automobile en 2021 avec le lancement de son tout premier modèle, Rivian (contraction de Indian River) compte aujourd’hui pas moins de deux modèles électriques au sein de sa gamme.

Il s’agit d’un pick-up, baptisé R1T et présenté en 2018 avant d’être lancé en 2020 et d’un SUV plus classique, portant le nom de R1S. Ce dernier est un véhicule sept places à vocation familiale, d’abord dévoilé en 2018 sous la forme d’un concept avant d’être commercialisé en 2021. Mais vous vous en doutez bien, la marque américaine ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Un nouveau 4X4 à venir

Si le constructeur, qui a annoncé en 2021 avoir levé pas moins de 2,5 milliards de dollars grâce à la participation de Ford et Amazon traverse une mauvaise passe après avoir licencié une partie de ses salariés, il ne met pour autant pas ses projets de côté. En effet, celui-ci prévoit de lancer un modèle inédit dans un futur proche, comme l’annonce MotorTrend. Ces derniers ont en effet réussi à obtenir quelques informations au sujet de ce futur véhicule, qui prendrait cette fois-ci la forme d’un gros tout-terrain, fruit des amours d’un Jeep Wrangler, d’un Land Rover Defender et d’un Porsche Cayenne Turbo.

C’est ainsi que le futur Rivian R1X est décrit pas les journalistes, alors que ces derniers ont déjà imaginé ce à quoi il pourrait ressembler. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est plutôt séduisant. Celui-ci devrait en effet s’inspirer de l’univers du rallye et promet d’être aussi efficace sur les chemins boueux que sur la route. En ce qui concerne les dimensions, la longueur serait légèrement inférieure à celle du R1S, qui mesure pour rappel 5,04 mètres. Selon les premiers spyshots, il devrait adopter un toit incliné, lui donnant une silhouette de SUV coupé très à la mode.

Rendez-vous l’an prochain

Pour l’heure, les informations au sujet de ce futur baroudeur électrique sont encore rares. Mais toujours selon MotorTrend, celui-ci devrait reposer sur une version raccourcie de la plateforme utilisée pour le R1S, tout en étant équipé de moteurs et batteries totalement inédits. Ces derniers équiperont également les prochaines générations des R1T et R1S, attendus pour 2024. Sous le capot du 4X4, ce ne sont pas moins de quatre moteurs qui serait installés, pour puissance totale théorique de 1 200 chevaux pour 1 625 Nm de couple. La capacité de la batterie ainsi que l’autonomie et les performances n’ont pas encore été annoncées.

D’après MotorTrend, le Rivian R1X devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année prochaine. Il devrait alors être affiché à un prix de départ tournant autour des 115 000 dollars, soit environ 113 000 euros selon le taux de change actuel.

