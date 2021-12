Accessibilité : pour aider les personnes handicapées, Amazon Alexa distille ses astuces

Pour surmonter un handicap, un assistant vocal peut être d'une très grande aide, aussi bien pour communiquer que pour piloter des objets connectés. Amazon a donc décidé de s'appuyer sur Alexa et présente un site qui compile toutes les informations pratiques pour l'utiliser de la meilleure des façons.

Quand on est aveugle, malentendant, muet ou en déficience de mobilité, la tech peut être un soutien de poids, notamment quand il est question de communiquer ou d’évoluer tout simplement dans son environnement quotidien. Et cela prend diverses formes : aide vocale, aide visuelle, interactions simplifiées avec des objets connectés.

Ce vendredi 3 décembre marquait la Journée internationale des personnes en situation de handicap et Amazon a choisi ce jour pour dévoiler un nouveau portail sur son site dédié à l’accessibilité. Et évidemment son meilleur ambassadeur et son atout dans ce domaine, c’est son assistant vocal Alexa.

Alexa, l’aide au quotidien contre le handicap

Le mini-site Accessibilité propose plusieurs catégories selon la situation (Audition, Mobilité, Parole, Vision), ainsi qu’un guide pratique selon les besoins (Divertissement, Productivité, Achats, Garder le contact) et des témoignages. Il s’agit avant tout de conseils pratiques et de prises de connaissance des différentes fonctions d’Alexa à disposition dans les appareils Echo notamment ou bien en utilisant l’app Amazon Alexa.

Au-delà des simples commandes vocales possibles avec Alexa sur les appareils compatibles qui peuvent ainsi être pilotés, Amazon met en lumière d’autres fonctions comme les sous-titres Alexa qui permettent de lire les réponses, VoiceView pour les personnes malvoyantes ou aveugles qui va annoncer à voix haute toutes les actions faites à l’écran, la loupe pour faire des zooms ou des panoramiques pour mieux voir les éléments ou même un moyen d’ajuster le débit d’Alexa. Un guide d’utilisation permet d’activer les fonctions facilement selon votre appareil.

Le site explique aussi comment configurer des Routines avec vos appareils ou des Raccourcis pour déclencher des actions au toucher.

Vous pourrez aussi bientôt profiter des nouvelles enceintes des appareils maison Amazon Echo qui vont savoir détecter votre présence pour se montrer plus efficaces dans leurs réponses.

