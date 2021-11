Les enceintes Amazon Echo sont désormais capables de détecter votre présence

Amazon a mis à jour ses enceintes Echo pour qu'elles puissent détecter votre présence à l'aide d'ultrasons.

Jusqu’à présent, vous enclencher vos éléments domotiques et savoir si vous êtes présents chez vous, il était nécessaire de passer par des détecteurs dédiés, fixés aux portes. Désormais, les enceintes Amazon Echo vont plus loin. Comme le rapporte The Verge, le constructeur américain va en effet mettre à jour les enceintes Amazon Echo 4 et Echo Dot 4 pour leur permettre de détecter votre présence.

Cette fonctionnalité s’appuie en fait sur l’émission d’ondes ultrasoniques inaudibles pour détecter des changements et des déplacements dans une pièce. Cette fonctionnalité, annoncée par Amazon en septembre dernier, lors de l’événement au cours duquel il a également présenté son robot Astro. « Bientôt vous pourrez activer des routines sur encore plus d’appareils Echo à l’aide de la détection de mouvements par ultrason. Si vous choisissez d’activer les ultrasons sur les appareils compatibles, ils émettront des fréquences ultrasoniques inaudibles depuis le haut-parleur, qui se refléteront sur les objets proches et reviendront vers les microphones. Alexa peut utiliser cela pour activer automatiquement des actions comme l’extinction du Fire TV s’il était encore allumé lorsque vous êtes parti au travail », indiquait alors Amazon.

Des possibilités élargies pour automatiser vos routines

Concrètement, ce système de détection des mouvements — et donc des personnes — par ultrason va donc servir à automatiser certains éléments dans sa gestion des appareils connectés à la maison. On peut par exemple imaginer que des ampoules connectées s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction de la présence ou non d’une personne dans une pièce. The Verge cite un autre exemple avec la possibilité de lancer automatiquement une radio ou une playlist lorsqu’on s’approche d’une enceinte Amazon Echo.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon utilise la détection de mouvement sur ses enceintes. Les écrans connectés Amazon Echo Show peuvent déjà profiter de ce type de fonctionnalités, mais ils utilisent de leur côté la caméra intégrée pour détecter les personnes.

Cette nouvelle fonction de détection est disponible depuis cette semaine sur les enceintes Amazon Echo et Echo Dot de quatrième génération.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.