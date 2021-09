Astro, un petit robot tout mignon d’Amazon pour vous aider à la maison

Lors de sa conférence de rentrée, Amazon a dévoilé un étrange robot aussi mignon qu'étrange. Astro va comprendre votre maison, la cartographier, y circuler, la surveiller

Y a-t-il encore un domaine dans lequel Amazon n’a pas encore cherché à s’implanter. Mardi, lors de sa conférence de rentrée pour présenter toutes ces nouveautés, l’entreprise a dévoilé de nombreux produits dont un nouvel écran intelligent Echo Show 15 et surtout un étonnant robot pour la maison.

Amazon Astro va venir rouler dans les intérieurs d’ici la fin de l’année. Et derrière ce nom bien familier pour un robot, on trouve un module sur trois roues avec un écran qui s’incline en guise de tête et des yeux bien ronds dessus qui rappelleront Wall-E à beaucoup.

Un écran roulant avec une personnalité unique

« C’est notre premier robot, mais pas notre dernier », clame-t-on fièrement du côté de Seattle. Astro a tout pour plaire. Par son look tout d’abord. Il a été créé en s’inspirant des robots de films, séries et dessins animés célèbres, et cela lui donne une bonhomie immédiate avec son visage animé et ses yeux ronds. « Nous avons voulu lui donner une personnalité unique », explique Dave Limp, responsable des appareils et services. Amazon promet qu’il sera capable d’interagir avec les personnes autour de lui et de leur action sur le moment.

Car Astro compte sur son intelligence artificielle, boostée par Alexa évidemment embarquée, pour vous être utile et répondre à vos commandes vocales tout en s’appuyant sur son écran pour afficher les informations utiles. Sur son écran activé, il pourra partager des notifications, des appels vidéo avec vos contacts, afficher des contenus vidéo ou musicaux.

Un agent de sécurité à la maison

Le robot est surmonté d’une caméra périscopique au bout d’un bras télescopique qui peut lui permettre de voir plus haut et plus loin, avec un champ de vision élargi.

Astro va être capable de tout. Ce petit robot domestique circule à près d’un mètre par seconde, peut cartographier votre maison et sera capable de repérer le moindre changement. Il reconnaît les visages des habitants et peut ainsi détecter un intrus ou un individu inconnu.

Si vous quittez votre domicile, Astro le détecte et sait qu’il peut passer en mode « patrouille » pour circuler librement dans la maison et jouer les agents de sécurité. Amazon propose d’ailleurs de l’associer au programme Ring Protect Pro pour qu’il agisse de manière proactive dans la maison et signale les activités inhabituelles d’une notification. Vous pourrez alors consulter les vidéos qui seront également enregistrées sur votre compte Ring.

Alexa et toutes ses fonctions embarquées

Alexa lui permet de proposer les fonctions que l’on trouve souvent dans les écrans intelligents Echo Show. Il a l’avantage d’avoir en prime un écran qui s’incline au bout de sa « tête » pivotante ». Il sera ainsi possible de profiter aussi des informations, des services de streaming, de vos rappels calendrier, de lancer des minuteries ou des appels à des proches, notamment en cas de souci, avec un robot qui vient à son propriétaire et le suit durant l’appel vidéo.

Amazon promet de faire évoluer son robot au fil du temps avec de nombreuses mises à jour pour y ajouter des fonctionnalités. Il sera notamment compatible avec la nouvelle fonction Amazon Together, un service d’aide aux personnes âgées ou dépendantes qui permet de rester en contact permanent avec ses proches (réservé aux États-Unis).

La confidentialité n’a pas été oubliée et il est possible d’activer un mode « Ne pas déranger » pour qu’Astro limite ses mouvements selon l’heure de la journée, de définir des zones où vous ne voulez pas qu’il aille, ou encore de couper les micros et la caméra.

Amazon Astro sera vendu à 999,99 dollars (HT) d’ici la fin de l’année aux États-Unis. En revanche, aucune sortie n’est prévue pour le moment en France.