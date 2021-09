Amazon Echo Show 15 : et Alexa devint un tableau pour les contrôler tous

Pour devenir encore plus incontournable dans les familles, Amazon adapte l'utilisation de ses appareils connectés pour qu'ils se fondent encore davantage au coeur du foyer. Mardi, lors de sa conférence, la firme américaine a présenté l'Echo Show 15, un cadre connecté polyvalent pour vous épauler dans votre quotidien.

Se fondre dans le décor de votre maison, c’est devenu une nécessité aussi bien pratique qu’esthétique pour les objets connectés. Samsung a lancé son écran TV The Frame, avec son allure de cadre qui s’anime pour laisser place à vos contenus, puis reprend ses allures de tableau ou désormais de meuble. Ikea en a fait de même en collaboration avec Sonos pour dissimuler une enceinte Symfonisk derrière une œuvre d’art.

C’est à présent au tour d’Amazon d’emboîter le pas en dévoilant un nouveau type d’écran intelligent lors de son événement de rentrée ce mardi.

Mieux organiser le quotidien de toute la famille

Après les écrans intelligents Echo Show 5 et Echo Show 8, l’Echo Show 10 qui peut vous suivre, voici l’Echo Show 15. Et celui-ci rompt un peu avec l’idée de ses acolytes, car il prend l’apparence d’un cadre à fixer au mur ou à poser sur un trépied. Rien de mieux pensé pour être à la vue de tous pour être facilement utilisé, et le moins intrusif possible pour ne pas troubler le décor.

Il est doté d’un écran de 15,6 pouces Full HD 1080p, d’une caméra dans un coin que vous pouvez cacher manuellement, d’un micro embarqué pour utiliser l’assistant Amazon Alexa (que vous pouvez également mettre en sourdine) et évidemment d’un haut-parleur. Sa force : pouvoir se positionner à la verticale ou à l’horizontale selon vos besoins.

Mais c’est son organisation qui parle pour lui. L’Echo Show 15 est le plus grand des écrans intelligents proposés par Amazon et cela lui permet de multiplier les possibilités et les informations affichées. À l’aide des différents widgets disponibles, vous pouvez avoir accès à vos calendriers, afficher votre liste de courses ou de choses à faire, laisser des pense-bêtes, diffuser en vidéo des recettes pour vous aider à cuisiner grâce à Marmitons ou profiter des services de streaming disponibles (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, etc.) et des radios (Europe 1, France Info…).

Il est ainsi possible de diffuser un flux vidéo continu, mais aussi d’afficher ponctuellement un second flux façon Image dans l’image pour consulter une caméra de surveillance extérieure, votre visiophone si quelqu’un sonne ou bien la caméra de sécurité dans la chambre de votre enfant. À vous d’organiser le tout selon vos envies et priorités pour la famille.

Car le but de l’Echo Show 15 est autant de servir d’élément de décoration avec son design de cadre que de servir d’élément central à la domotique du foyer. Grâce à ses multiples fonctions, il permet aussi de piloter les objets connectés de la voix avec Alexa ou de manière tactile sur l’écran dans l’espace dédié.

Un cadre intelligent qui vous reconnaît et s’adapte

Son grand affichage permet à chaque membre de la famille de consulter rapidement les informations et d’échanger. De plus, doté du processeur Amazon AZ2 Neural Edge, l’écran est capable d’identifier la personne qui se trouve face à lui pour afficher du contenu personnalisé selon ses habitudes et ses dernières activités (playlist, calendrier, vidéos, etc.). L’Echo Show 15 peut ainsi tout gérer depuis l’appareil sans s’en remettre à la puissance du cloud.

Il suffit pour cela de créer son « identifiant facial » pour qu’Alexa réussisse à vous reconnaître et à adapter l’affichage en fonction de la personne qui regarde. L’Echo Show 15 peut reconnaître une dizaine de profils différents. Et vous pouvez même laisser un message façon post-it à un membre spécifique de la famille. Celui-ci pourra s’afficher lorsque la destinataire se connecte et est reconnu.

Les objets connectés de la maison sont facilement accessibles depuis l’Echo Show 15 // Source : Amazon L’Echo Show 15 peut vous reconnaître et adapter l’affichage // Source : Amazon

Mais pas d’inquiétude, les données de reconnaissance faciale restent sur l’appareil, elles y sont chiffrées, et il est possible de refuser la fonctionnalité (une demande vous est faite au lancement). Si vous changez d’avis après l’avoir déjà utilisée, vous pouvez supprimer votre profil et les données associées depuis l’appareil ou depuis l’application Alexa.

Et bonne nouvelle : le cadre intelligent peut aussi faire… cadre photo tout simplement, en rotation d’images ou en fixe. Une bonne idée pour servir réellement de décoration, car une galerie d’oeuvres sera également disponible.

Prix et disponibilité de l’Echo Show 15

L’Echo Show 15 sera disponible au prix de 249,99 euros très prochainement en France. Des accessoires de support et de fixation compatibles seront également mis en vente.