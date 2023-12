Le petit tableau connecté d’Amazon qui organise votre foyer est à -30 %

L'Echo Show 15, le plus grand écran connecté d'Amazon, se veut être le point central du foyer grâce à ses nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien. Si l'appareil vous tente, sachez que vous pourrez l'acheter en promotion à 229,99 euros au lieu de 319,99 euros sur Amazon.

Les grandes familles savent à quel point l’organisation est importante au quotidien. C’est à ce public qu’Amazon a souhaité s’adresser en lançant son Echo Show 15, un grand tableau connecté censé aider toutes les personnes du foyer à gérer leur quotidien. Laisser des mots à destination des autres membres de la famille, consulter le calendrier partagé, remplir la liste de courses et même regarder des films et des séries : l’Echo Show 15 a clairement son utilité. Le moment est d’ailleurs idéal pour se l’offrir puisque son prix diminue de près de 30 %.

Les points forts de l’Echo Show 15

Un design élégant et un grand écran tactile

La polyvalence grâce aux widgets

L’écosystème Alexa

Affiché au prix barré de 319 euros, mais plus habituellement proposé à 299,99 euros, l’Echo Show 15 est aujourd’hui affiché à seulement 229,99 euros sur Amazon.

Un tableau élégant volumineux au cœur de son foyer

Avec sa diagonale de 15,6 pouces, l’Echo Show 15 est un grand tableau connecté qui se démarque de ses congénères dont la taille n’excède généralement pas les 10 pouces. Malgré son corps volumineux (402 x 252 x 35 mm) et son poids de 2,2 kg, il se fait plutôt discret et même très élégant dans un intérieur. Notez toutefois que si le système d’accroche mural est fourni, le pied ne l’est pas.

Son écran tactile Full HD 1080p est bien évidemment sa pièce maîtresse puisqu’il va afficher tous les widgets choisis par le foyer et sélectionnés sur l’application Alexa. On fait ici face à un vrai tableau d’organisation familiale sur lequel chaque membre de la famille pourra y noter ses rendez-vous sur le widget Calendrier et rappels ou encore sa liste de courses et la répartition des tâches ménagères. Même l’assistant Alexa peut le faire à la voix pour vous : les détenteurs d’une Echo Dot ou d’une enceinte compatible pourront ainsi ajouter, à la volée, un ingrédient à la liste d’achats familiale. Ajoutons aussi que la caméra avec reconnaissance faciale embarquée peut identifier chaque membre du foyer et lui afficher un profil qui lui est propre, avec un paquet d’informations utiles et personnalisées, ce qui peut être pratique si tout le monde n’a pas la même organisation à la maison.

Un usage polyvalent

L’Echo Show 15 a bien d’autres utilités. Installé dans une cuisine, il peut afficher des recettes et même convoquer Alexa pour qu’elle vous propose des nouvelles idées de petits plats. Le tableau peut aussi permettre de regarder des vidéos et même faire office de télévision d’appoint pour regarder des films et des séries. Amazon oblige, vous aurez évidemment accès à Prime Video, mais aussi à d’autres applications de streaming. Mais le vrai petit plus, c’est que depuis une mise à jour logicielle, l’Echo Show 15 tourne sous Fire TV, ce qui donne droit à bien plus de services et de plateformes.

Enfin, l’Echo Show 15 peut aussi assumer le rôle de capitaine domotique pour nous permettre de contrôler facilement nos objets connectés (ampoules, enceintes, prises, serrures…) compatibles avec Alexa. Attention, le tableau n’est pas pour autant un hub : il faut d’abord jumeler nos appareils à des passerelles et les faire reconnaître par l’application Alexa pour les voir apparaître à l’écran. Une fois cette tâche faite, on peut tout à fait commander nos appareils à la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Echo Show 15.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons aussi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans connectés du moment.

