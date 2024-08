Amazon brade son Echo Show 15, le tableau connecté qui organise votre foyer

L’Echo Show 15 d’Amazon est un tableau connecté avec assistant vocal qui se veut être le manager de votre quotidien et de celui de votre foyer. Si l’appareil vous fait envie, le voilà à 219 euros au lieu de 319 euros.

L’Echo Show 15 d’Amazon n’est pas un écran connecté comme les autres. Il prend la forme d’un grand tableau connecté censé aider toutes les personnes du foyer à gérer leur quotidien et leur famille. Il vient organiser votre foyer et donne la possibilité de laisser des mots à destination des autres membres de la famille, de consulter le calendrier partagé, remplir la liste de courses et même regarder des films et des séries. Une solution polyvalente qui coûte 100 euros de moins aujourd’hui.

L’Amazon Echo Show 15, c’est quoi ?

Un grand écran qui ressemble à un tableau

La réactivité tactile, vocale et faciale

La polyvalence grâce aux widgets

Sans oublier l’écosystème d’Amazon

Lancé à 319 euros, puis remisé à 299 euros, l’Amazon Echo Show 15 est aujourd’hui en promotion à 219,99 euros sur le site Amazon.

Un tableau élégant et discret

En concevant l’Echo Show 15, Amazon met à disposition l’écran le plus grand et volumineux de sa gamme (402 × 252 × 35 mm). Il dispose d’un très large écran de 15,6 pouces intégré dans un cadre aux bordures noires. L’ensemble est assez élégant et l’on a là un discret tableau qui se fond dans le décor. Il peut être fixé au mur comme posé sur un socle, et donc se positionner verticalement ou horizontalement.

Bien évidemment, tactile, l’écran propose une définition Full HD et peut compter sur un capteur de lumière ambiante RVB, qui a la bonne idée de passer l’écran en veille lorsque les éclairages sont éteints. La qualité d’image est honorable, mais attention à la luminosité. Veillez à ne pas le positionner face à une fenêtre, les reflets pourraient gêner l’utilisation. Une fois installé, la configuration de l’Echo Show 15 est assez simple et intuitive. L’appareil se connecte à votre système Wi-Fi et demande vos identifiants Amazon.

Un écran qui prend sa place au cœur du foyer

Sa force, c’est évidemment sa grande taille qui permet d’afficher plusieurs informations en même temps. Finis les post-it et les plannings gribouillés, raturés auxquels on ne comprend rien. C’est un vrai tableau d’organisation familial sur lequel tout devient clair et peut-être numériquement partagé. Chaque membre de la famille pourra y noter ses rendez-vous sur le widget Calendrier et rappels ou encore sa liste de courses et la répartition des tâches ménagères. Ajoutons aussi que la caméra avec reconnaissance faciale embarquée peut identifier chaque membre du foyer et lui afficher un profil qui lui est propre, avec un paquet d’informations utiles et personnalisées.

Installé dans une cuisine, il peut afficher des recettes et même convoquer Alexa pour qu’elle vous propose des nouvelles idées de petits plats. Le tableau peut aussi faire office de télévision d’appoint pour regarder des films et des séries. Amazon oblige, vous aurez évidemment accès à Prime Video, mais aussi à d’autres applications de streaming. D’ailleurs, depuis une mise à jour logicielle, l’Echo Show 15 tourne sous Fire TV. Enfin, l’Echo Show 15 peut aussi contrôler vos objets connectés (ampoules, enceintes, prises, serrures…) compatibles avec Alexa.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur l’Amazon Echo Show 15.

