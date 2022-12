L’Echo Show 15 d’Amazon adopte une nouvelle interface qui change la donne

L'Amazon Show 15 profite d'une toute nouvelle interface supplémentaire, celle du Fire TV. Et, ça change la donne.

Comme son nom l’indique, le Show 15 est un très grand écran de 15 pouces. Il occupe une catégorie bien à part : le tableau-écran pour se positionner au cœur du foyer et gérer facilement toute l’organisation de la famille.

L’interface Fire TV est déployée

La dernière mise à jour brouille la frontière entre TV et écran connecté. En effet, la dernière mise à jour logicielle ajoute une interface Fire TV à l’écran. Même si certains services de streaming, et certaines applications étaient déjà disponibles, la nouvelle mise à jour va encore plus loin.

Amazon Alexa Télécharger Amazon Alexa gratuitement APK

Cet écran qui peut s’installer sur un socle, ou s’accrocher au mur, est donc une interface Amazon Alexa, mais également un écran connecté avec toutes les applications habituelles, y compris Netflix, Molotov TV, myCanal, Disney+ et ainsi de suite. Il devient en conséquence un petit téléviseur avec une interface tactile équipée d’un tas de fonctions connectées (notes, agendas, liste de courses, etc.).

Le Show 15 évolue en un véritable appareil de streaming. Cela s’ajoute à une enceinte intelligente, un cadre photo numérique, un appareil pour passer des appels vidéo et un tableau d’affichage. Cela ne va pas remplacer le téléviseur de votre salon, mais cela peut équiper une cuisine, un bureau ou une chambre.

Petite subtilité : l’interface Fire TV est utilisable avec la télécommande physique, vendue 30 euros. Cette dernière revient à 10 euros si vous avez déjà le Show 15. Vous pouvez également utiliser la télécommande virtuelle avec l’application pour smartphone.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Show 15 au meilleur prix ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.