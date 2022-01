Amazon Echo Show 15 : le tableau connecté arrive enfin en France

Annoncé en septembre dernier, l’Echo Show 15 est enfin disponible en France. Ce tableau connecté avec assistant vocal, le plus grand écran de la firme, veut s’immiscer dans votre intérieur et vous aider à organiser le quotidien du foyer.

Le manager parfait de votre quotidien et de celui de votre foyer. L’Echo Show 15 arrive enfin en France. Amazon a annoncé la disponibilité de l’écran intelligent à compter du 17 février prochain. Il est désormais possible de le précommander en France.

Pour aller plus loin

Amazon Echo Show 15 : et Alexa devint un tableau pour les contrôler tous

Présenté à l’automne 2021 en même temps que le robot Amazon Astro et de multiples produits connectés pour la maison, l’Echo Show 15 s’ajoute à la longue série des appareils connectés profitant de l’assistant vocal Amazon Alexa. Mais il fait bien plus que cela.

Un affichage personnalisé pour chaque utilisateur

Avec son écran Full HD de 15,6 pouces, l’Echo Show 15 permet d’afficher des widgets pour l’organisation de la famille avec des informations sur vos rendez-vous, votre liste de courses, vos rappels, etc. Vous pouvez également afficher vos photos dans un coin ou en plein écran, laisser des messages façon post-it, profiter des services de streaming vidéo (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, etc.) et des radios (Europe 1, France Info…). Et évidemment demander à Alexa de vous épauler dans votre organisation.

Et chaque membre de la famille peut avoir son profil personnalisé, avec ses sites préférés, ses widgets, ses playlists ou autre. L’Echo Show 15 affiche alors les informations spécifiques après avoir reconnu éventuellement son utilisateur grâce à la reconnaissance faciale. Mais il reste possible de désactiver le micro et la caméra embarqués.

Prix et disponibilité de l’Amazon Echo Show 15

L’Amazon Echo Show 15 est désormais disponible en précommande à 249,99 euros. Il sera livré à partir du 17 février.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.