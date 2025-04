La prochaine voiture électrique de Xiaomi va faire fort : autonomie XXL et écrans sans précédent

En pleins préparatifs du lancement de son SUV électrique YU7, Xiaomi vient de demander l’homologation en Chine d’une version à l’autonomie impressionnante.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Après la berline SU7, voici le SUV YU7. Xiaomi vient de mettre à jour sa demande d’homologation auprès du MIIT (ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information) pour une version dépassant les 800 km d’autonomie. Cette version, dotée d’une grande autonomie, pourrait devenir une référence sur le marché, surclassant aisément le Tesla Model Y, son plus grand concurrent.

Une autonomie impressionnante

Oui, ce SUV annonce une autonomie de 835 km, selon le cycle CTLC, certes plus avantageux que le WLTP en vigueur en Europe. Selon le cycle d’homologation WLTP, cela représenterait environ 735 km d’autonomie, ce qui reste supérieur aux 719 km CLTC (envrion 650 km WLTP) du Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion fraîchement restylé.

Pour atteindre une telle autonomie, le Xiaomi YU7 reprend justement la formule du Model Y. Il fait en effet confiance à un moteur unique de 235 kW, soit 320 chevaux.

À la différence du Model Y, le Xiaomi YU7 profite d’une architecture 800 volts pour la version annonçant 820 km d’autonomie, comme le rappelle CarNewsChina. On ne sait pas encore si cette version affichant 835 km d’autonomie bénéficie de la même technologie, mais il serait surprenant que Xiaomi y renonce d’une version à l’autre. Le YU7 profiterait alors d’une très grande autonomie tout en étant capable de récupérer 200 km en seulement 5 minutes, comme c’est déjà le cas de la version à 820 km.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Côté batterie, on sait déjà qu’il s’agit d’une chimie NMC fournie par CATL, avec une capacité de 101,7 kWh pour les versions bimoteur, ou d’une batterie LFP de 96,3 kWh fournie par BYD pour les versions monomoteur.

On peut donc penser qu’il s’agit ici d’une version monomoteur équipée de la batterie de 101 kWh de CATL, initialement pensée pour les versions bimoteur. Cela permettrait de mieux comprendre comment Xiaomi parvient à annoncer 835 km d’autonomie CTLC.

Autre élément surprenant : la consommation annoncée par le constructeur, avec une moyenne de 13,3 kWh/100 km. Certes, le cycle CTLC est plus avantageux que le WLTP européen, mais il s’agit tout de même d’un véhicule affichant 2 315 kg, ce qui est relativement lourd, même pour une voiture électrique. Le design très aérodynamique pourrait expliquer cette efficience.

Un design particulièrement aérodynamique

Car lorsque l’on découvre le design du Xiaomi YU7, on aurait presque du mal à le classer parmi les SUV. Le style n’est ni massif ni imposant. Pourtant, il mesure tout de même 4,99 m de long, 2 m de large et 1,60 m de haut. Le capot long et bas, les ailes larges, et la ligne de toit fuyante ne sont pas sans rappeler les SUV les plus performants, comme le Ferrari Purosangue.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

En plus d’être élancé, ce style devrait permettre un très bon coefficient de pénétration dans l’air. Xiaomi n’a pas encore divulgué le Cx de son modèle, mais il y a fort à parier qu’il fasse partie des références de la catégorie, expliquant ainsi son efficience. On remarque déjà la présence de projecteurs favorisant le flux d’air ou encore d’un aileron arrière évidé.

Des nouvelles photos de l’habitacle

Alors qu’on aurait pu penser que Xiaomi intégrerait un tableau de bord identique entre ses deux modèles, à l’image des habitudes des constructeurs européens, Audi, par exemple, utilise le même habitacle pour l’A6 e-tron et le Q6 e-tron, les planches de bord diffèrent entre la SU7 et le YU7, comme le rapporte Ithome.

On trouve ainsi un écran central, comme sur la SU7, mais surtout un autre écran, qui vient prendre place sous le pare-brise qui parcourt l’intégralité de la planche de bord. C’est le même système que BMW a dévoilé au CES 2025 pour ses prochaines voitures électriques.

Habitacle Xiaomi YU7 // Source : Ithome

Cette version serait ainsi la quatrième de la gamme qui, comme le rappelle Ithome, comprend des autonomies de 725, 810, 820 et 835 kilomètres. Cela suggère l’existence de deux capacités de batteries et de plusieurs configurations de motorisation.

Le Xiaomi YU7 est attendu entre les mois de juin et juillet en Chine, pour un prix compris entre 250 000 et 350 000 yuans, soit entre 30 000 et 42 000 euros. Pour l’Europe, rien n’est encore officiel, mais si elle devait un jour traverser les frontières, elle serait vendu plutôt autour de 60 000 à 80 000 euros.