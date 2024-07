TCL dévoile deux barres sons immersives avec surround sans fil et un prix vraiment intéressant

Au cours d’une conférence de presse en Chine, TCL vient d'annoncer le lancement de deux nouvelles barres de son premium : les modèles Q85H et Q75H. Ces produits abordables s'inscrivent dans la lignée des efforts de la marque pour renforcer sa présence sur le marché de l'audio haut de gamme. Explications.

Connue principalement pour ses téléviseurs abordables, le récent TCL 65C89B dont vous pouvez lire notre test complet et ceux de très grandes tailles dont le TCL 115X955 de 115 pouces, comme ses petits concurrents, TCL cherche à diversifier son offre et à s’imposer dans le segment des équipements audio haut de gamme. Après la sortie des modèles S45H et S55H proposés à partir de seulement 149 euros, les nouvelles barres de son Q85H et Q75H représentent un pas important dans cette direction, avec des caractéristiques techniques avancées et un positionnement tarifaire tout aussi ambitieux.

Le modèle phare Q85H : une immersion sonore totale

La barre de son Q85H se positionne comme le fleuron de la gamme audio TCL. Nous l’avions brièvement aperçu lors de la présentation des gammes TV, en avril dernier. Ce système 7.1.4 canaux offre une puissance totale assez impressionnante. La marque annonce 860 watts avec une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X.

La barre elle-même est accompagnée d’un caisson de basses (200 watts) et deux enceintes surround, promettant une expérience sonore réellement immersive. Pour cela, la barre est dotée de la technologie Ray-Danz profitant de réflecteurs acoustiques pour des effets latéraux. Il y a également des haut-parleurs dirigés vers le plafond aussi bien sur la barre que sur les enceintes surround. Celles-ci sont dites « sans fil » bien qu’un branchement électrique soit indispensable. C’est également le cas du caisson.

La barre de son Q75H : compromis entre performance et compacité

Pour les personnes qui recherchent une solution plus compacte sans sacrifier la qualité audio, TCL propose le modèle Q75H. Cette barre de son 5.1.2 canaux propose une puissance de 620 watts et intègre la plupart des technologies avancées de son grand frère dont la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, le système Ray-Danz et un caisson de basses sans fil. Il n’y a pas d’enceintes surround avec ce modèle proposant ainsi un son moins immersif que la barre Q85H pour une installation encore plus simple.

Les fonctionnalités communes aux deux modèles

TCL a doté ses nouvelles barres de son de plusieurs fonctionnalités intéressantes visant à améliorer l’expérience audio. Ainsi, on peut compter sur l’intégration d’un système de calibration automatique baptisé AI Sonic. Cette technologie analyse l’acoustique de la pièce et ajuste les paramètres sonores pour optimiser les performances, quel que soit l’emplacement de l’auditeur.

Il y a aussi la fonction Mode « TV comme canal central » qui permet d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur TCL compatible comme canal central additionnel, améliorant ainsi la clarté des dialogues et l’immersion sonore globale. Baptisé commercialement Tutti Choral, ce système reprend le même principe que la Q-Symphony de Samsung, le WOW Orchestra de LG ou le Hi-Concerto de Hisense.

Sinon, les barres de son Q85H et Q75H proposent plusieurs connectiques dont un port HDMI eARC, du Bluetooth 5.1 et la compatibilité avec les assistants vocaux populaires. Sachez que les entrées HDMI prennent en charge le passage de signaux vidéo 4K Ultra HD et Dolby Vision.

Les deux barres de son TCL Q85H et Q75H ont été annoncées en Chine pour le moment. Elles seront officialisées en Europe lors du prochain salon IFA à Berlin, début septembre. Ce sera l’occasion de connaître les prix pour la France. En attendant, le modèle Q85H est annoncé au prix de 999,99 dollars tandis que le modèle Q75H sera commercialisé à 899,99 dollars.