Seulement 115 € pour cette barre de son 2.1 Dolby Atmos signée TCL

Parce que le son d’un téléviseur, aussi cher soit-il, est toujours un peu décevant, il ne faut pas hésiter à ajouter une barre de son comme la TCL S55H, surtout qu’elle est à 114,99 euros chez Cdiscount.

La TCL S55H est une barre de son que l’on peut classer dans les entrées de gamme. Elle est disponible depuis fin 2024 et permet de profiter d’un son de bonne qualité pour accompagner tous vos divertissements. L’un des atouts principaux de cette barre de son c’est la technologie Tutti Choral, propre à TCL, qui, si vous possédez un téléviseur de la même marque, permet de synchroniser le son des deux appareils. En plus, pour un produit de ce genre, vous avez une fonction de calibrage acoustique, ce qui est plutôt rare. Pour en profiter, il faut utiliser un code promo chez Cdiscount et ainsi économiser 15 euros.

Les points forts de la TCL S55H

Un format compact et, malgré tout, de bonnes basses

Une bonne spatialisation du son, merci le Dolby Atmos

La fonction Tutti Choral, l’équivalent du Q-Symphony de Samsung

La barre de son avec caisson de basse TCL S55H coûte normalement 129,99 euros. Et le code promo 15DES129 permet d’économiser 15 euros si vous dépensez 129 euros sur le site, ce qui fait que vous payez le produit 114,99 euros.

Une barre de son accessible avec un bon rendu sonore

La TCL S55H se présente comme une barre de son d’entrée de gamme, accompagnée d’un caisson de basses. La conception est relativement discrète et sobre, avec une structure plastique et une grille métallique. Elle est faite pour s’adapter aux TV de 55 pouces et moins. Son caisson de basses intègre un woofer vertical pour bien diffuser le son dans l’espace.

Sa connectique comprend un port HDMI eARC, une entrée optique, un port USB-A ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Une puce Bluetooth est également intégrée pour la connexion sans fil, mais limitée au codec SBC. L’application TCL Home offre quelques réglages supplémentaires, comme un calibrage acoustique AI Sonic et la compatibilité avec Tutti Choral, une technologie pour synchroniser le son avec un téléviseur TCL, si vous en avez un.

Un son efficace, mais qui manque un poil de précision

Malgré sa configuration simple en 2.1, la TCL S55H propose une restitution sonore convaincante. Le mode Cinéma exploite au mieux le caisson de basses et l’ensemble offre une bonne spatialisation avec la prise en charge du Dolby Atmos. La qualité des aigus montre quelques faiblesses avec des imprécisions audibles, et les voix manquent de clarté en raison de l’absence d’un canal central dédié.

La télécommande et les commandes tactiles sur l’enceinte offrent un contrôle simple et ergonomique. Et, comme on l’a dit, vous avez un peu plus de possibilités en passant par l’app. C’est un peu dommage que les indications LED sur la barre de son, notamment pour le volume, se trouvent sur le dessus de l’appareil, car elles ne sont pas forcément visibles lorsque vous êtes assis en face.

