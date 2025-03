Boulanger retire 400 € au prix de l’excellente barre de son 9.1.5 LG S95TR qui propose du Dolby Atmos et du DTS:X

La barre de son LG S95TR accompagnée de ses enceintes arrière et son caisson de basse sans-fil est un home cinéma haut de gamme que vous retrouvez à 799 euros au lieu de 1 199 euros chez Boulanger.

Elle est sur le marché depuis avril 2024 et fait le bonheur de nombreux cinéphiles. C’est la LG S95TR, une barre de son proposant un système 9.1.5 avec 17 haut-parleurs en tout, dont 5 qui sont dédiés à la projection verticale. Tout ça pour une puissance de 810W RMS en tout, sans oublier qu’elle prend en charge les technologies Dolby Atmos et DTS:X, pour ne rien gâcher. Un appareil imposant à tous les niveaux que vous retrouvez à -33% en ce moment chez Boulanger.

Les points forts de la LG S95TR

Une puissance de 810W RMS idéale pour une pièce de 40 m²

Une spatialisation du son largement au-dessus de la moyenne

Deux ports HDMI compatibles 4K HDR, eARC, VRR et ALLM

Lors de sa sortie, la LG S95TR était vendue aux alentours de 1199 euros. Un prix qui ne manque pas de piquant, heureusement qu’il s’est adouci avec le temps puisqu’elle passe à 799 euros chez Boulanger.

Une barre de son qui ne cache pas ses ambitions

La barre de son LG S95TR n’arrive pas seule dans votre salon. Son gabarit de 1m25 de long pour 6 cm de haut et 13 cm de profondeur, standard pour ce genre de produit, est accompagné d’un caisson de basse et de deux enceintes arrière. Elle est entièrement en PVC pour une diffusion du son à travers les micro-perforations du matériau. Les commandes tactiles se trouvent sur le dessus de la barre de son et sont facilement accessibles, sauf si vous la glissez intégralement sous le TV. Heureusement, la télécommande permet de continuer de l’utiliser normalement.

Quant aux enceintes et au caisson de basse, ils n’ont pas beaucoup évolué depuis la S95QR. En tout et pour tout, vous avez 17 transducteurs dont 6 sont répartis dans les enceintes surround. La barre de son comprend des tweeters et le caisson de basse est équipé d’un transducteur de 16 cm. En tout, et selon la marque, elle développe une puissance de 810W RMS, pour une immersion totale dans vos contenus puisqu’en plus, il y a cinq haut-parleurs dédiés à la spatialisation de l’audio.

Un son encore meilleur si vous avez un téléviseur LG

La barre de son LG S95TR bénéficie de plusieurs technologies pour améliorer le son. Il y a bien sûr la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X mais ce n’est pas tout. Si vous possédez un téléviseur LG, vous pouvez activer le WOW Orchestra, les transducteurs de ce dernier viennent se superposer à ceux de la barre de son pour amplifier sa puissance.

Si vous jouez sur console, sachez que les deux prises HDMI sont compatibles audio et vidéo 4K HDR 4:2:0, VRR et ALLM. Et l’un des deux ports est compatible eARC/ARC. Il y a aussi un port USB mais qui n’est pas assez puissant pour alimenter un boitier multimédia, donc qui ne servira qu’à brancher une clé pour lire vos propres fichiers audio. La barre de son propose aussi une connectivité sans-fil et Bluetooth, pour tout ce qui est lecture à distance et accéder aux paramètres avec l’application LG ThinQ.

