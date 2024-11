Test de la LG S95TR : l’immersion cinéma avant tout

Avec sa nouvelle barre de son S95TR, LG affine sa formule surround sans révolutionner son approche. Un système home-cinéma 9.1.5 complet qui privilégie l'immersion et la puissance, tout en simplifiant son interface et sa connectique. Une évolution mesurée, mais efficace.

La barre de son LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Le marché des barres de son haut de gamme ne cesse de se développer, porté par des consommateurs en quête d’une expérience cinéma à domicile toujours plus immersive. Dans ce contexte, LG renouvelle sa gamme avec la S95TR, héritière de la S95QR. Cette nouvelle venue conserve la configuration 9.1.5 canaux de sa devancière (avec un caisson de basses et deux enceintes surround), mais modernise son design et rationalise son approche. Fini le tissu acoustique, place au PVC micro-perforé plus résistant. La connectique se simplifie également pour mieux correspondre aux usages actuels, majoritairement tournés vers le streaming.

Sa cure d’amaigrissement ne sacrifie pas pour autant les performances sonores, domaine où LG a souvent su se démarquer. Mais cette évolution en demi-teinte suffit-elle à maintenir la position du constructeur coréen face à une concurrence de plus en plus affûtée à l’image de la Samsung HW-Q995D.

LG S95TR Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par LG.

LG S95TR Modernité et sobriété au rendez-vous

LG a légèrement restylé sa barre. La S95TR troque la robe en tissu acoustique de la S95QR pour un habillage intégral en PVC, manifestement plus économique. Exit les grilles acoustiques en aluminium, les transducteurs verticaux diffusent le son au travers de micro-perforations intégrées au plateau supérieur. Idem en face avant où le tissu disparaît au profit d’un matériau dur et micro-perforé.

Exit le tissu, le PVC et l’aluminium perforés dominent désormais // Source : Tristan Jacquel

La barre mesure 1m25 pour 6 centimètres de hauteur et environ 13 de profondeur environ. Un gabarit désormais standard pour inonder la pièce d’écoute d’effets sonores enveloppants. La faible hauteur de l’enceinte limite son impact visuel et permet de l’installer directement sous un téléviseur.

La zone tactile et la grille du transducteur central vertical de la LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

La partie supérieure accueille une zone de contrôles tactiles, notamment d’ajustement du volume et de sélection d’entrée. La connectique est logée à l’arrière dans une petite niche, tandis que la prise secteur est encastrée sous la barre (le câble fourni est ainsi coudé).

Les enceintes surround arrière n’ont guère évolué depuis le précédent millésime, au point que l’on peut se risquer à conclure que ce sont les mêmes. D’ailleurs, elles sont recouvertes de tissu acoustique et disposent d’une grille sur la face supérieure pour les effets sonores verticaux.

Une enceinte surround de la barre de son LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Même constat pour le caisson de basses sans fil, dont le gabarit et le design ont été reconduits. Il s’agit d’un « demi caisson », de 40 cm de côtés mais de seulement 20 cm de profondeur. Son transducteur est monté latéralement sur une amorce de pavillon et caché par un voile de tissu. Il dispose aussi d’un évent bass-reflex pour renforcer son volume sonore.

LG S95TR Une connectique pensée streaming

LG semble suivre la concurrence et l’on trouve moins d’entrées sur la LG S95TR que sur la S95QR. Les usages évoluent alors que les films et les séries se regardent de plus en plus exclusivement en streaming, directement dans l’interface du téléviseur ou via une Apple TV ou un lecteur Google TV avec Chromecast ; les lecteurs Blu-ray ou DVD, eux, se marginalisent. Ainsi, LG n’a conservé qu’une entrée HDMI pour brancher une source externe. La seconde est une sortie, également utilisée au retour audio eARC depuis le téléviseur.

La connectique de la barre de son LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Les prises HDMI sont compatibles avec la transmission des signaux audio et vidéo jusqu’en 4K HDR 4:2:0, ainsi qu’avec les protocoles VRR (taux de rafraîchissement variable) et ALLM (mode faible latence) des consoles de jeux vidéo.

Pour le reste, on trouve une entrée audio S/PDIF Toslink optique, pratique pour connecter une source d’ancienne génération, ainsi qu’un port USB-A afin de brancher une clé USB avec d’éventuels fichiers audio (MP3, AAC, FLAC, WAV…). Dommage que ce port ne délivre pas assez de courant pour alimenter un Chromecast pour un stick HDMI Amazon Fire TV 4K.

La LG S95TR dispose d’une connectivité sans fil Bluetooth et Wi-Fi, pour écouter de la musique depuis un smartphone, ainsi qu’accéder aux réglages avancés de l’enceinte avec l’application LG ThinQ dont nous reparlerons un peu plus bas.

LG S95TR 17 transducteurs pour une immersion totale

LG a utilisé 17 transducteurs, dont 6 répartis dans les deux enceintes surround. Seule la barre est équipée de tweeters pour affiner les hautes fréquences. Le caisson de basses est équipé d’un transducteur de 16 cm environ. La barre utilise une charge close plutôt qu’accordée (pas de bass-reflex, ni de radiateurs passifs) dès lors que la reproduction des basses fréquences ne lui est pas confiée. Le caisson dispose lui d’un évent bass-reflex pour maximiser son rendement.

Le caisson de basses de la barre LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Comme souvent LG communique des puissances sonores farfelues, la barre étant censée développer jusqu’à 810 Watts. Un score affolant manifestement obtenu en cumulant la puissance en crête et avec une distorsion aux antipodes des canons de la hi-fi. Un coup d’œil à la consommation électrique de la barre apprend qu’elle peut avaler jusqu’à 65 Watts, et que, par conséquent, elle ne saurait produire plus de puissance qu’elle n’en consomme. Chaque enceinte surround consomme jusqu’à 33 Watts et le caisson de basses jusqu’à 40 Watts. Rien ne change donc en comparaison du précédent modèle et la puissance produite reste modeste (on y reviendra).

LG S95TR Un écosystème riche en possibilités

LG fournit une télécommande avec une multitude de boutons de réglages, qui n’est véritablement utile qu’avec un téléviseur LG compatible. Dans ce cas, des menus s’affichent à l’écran pour ajuster certains paramètres. Dans le cas inverse, il faut s’en remettre à l’afficheur alpha-numérique ancestrale de la barre, ce qui n’est vraiment pas confortable.

La télécommande de la barre de son LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Rapidement, on réserve l’usage de cette télécommande à l’ajustement du volume, voire on la range pour n’utiliser que la télécommande du téléviseur ou du vidéoprojecteur associé, dès lors que cette dernière permet aussi de régler le volume de la barre. Au-delà, la totalité des réglages de la LG S95TR n’est accessible que dans l’application LG ThinQ.

Une intégration poussée avec les téléviseurs LG

LG met en avant la possibilité d’un son encore meilleur et plus immersif en utilisant conjointement l’un de ses téléviseurs OLED ou QNED, grâce à la technologie WOW Orchestra.

Avec un téléviseur compatible, l’ensemble des transducteurs de ce dernier et de la barre sont utilisés. Je n’ai malheureusement pas pu évaluer cet aspect. La synergie avec les téléviseurs LG permet aussi de transmettre le son du téléviseur à la barre en Wi-Fi, qu’il s’agisse du Dolby Atmos ou du DTS:X notamment. Ces derniers formats sont bien évidemment aussi gérés via les entrées HDMI.

Compatible avec les protocoles de streaming audio

L’ancienne application de contrôle a été remplacée par LG ThinQ, que l’utilisateur devra installer sur son smartphone pour piloter la LG S95TR. Cette application propose tout d’abord de raccorder la barre au réseau Wi-Fi domestique, puis d’effectuer une calibration acoustique.

La barre émet alors une succession de sons puissants, dont elle mesure les réverbérations dans la pièce. Mieux vaut éviter de lancer la calibration trop tard le soir, car le volume semble réglé au maximum.

Compatible avec les protocoles de streaming

La LG S95TR supporte de nombreux protocoles de streaming audio. Outre AirPlay 2 et Chromecast, les protocoles Tidal Connect et Spotify Connect sont également pris en charge, pour écouter directement la musique depuis son app favorite.

De multiples profils d’écoute

Huit modes d’écoute sont proposés pour optimiser l’expérience d’écoute. Le plus convaincant est AI Sound Pro, qui permet d’utiliser tous les transducteurs de la barre et des enceintes surround (mode 9.1.5), même avec des sources en stéréo simple. Le mode AI Sound Pro est très immersif et réalise un mixage plutôt séduisant avec les films ou séries en stéréo, qu’il « gonfle » en 9.1.5, au prix toutefois d’un son un peu clair.

Les modes Standard, Music ou Game restent plus fidèles au signal entrant et produisent un son plus horizontal. Le mode Clear Voice Pro renforce de façon sensible la présence des voix. Quant au mode Cinéma, sa balance tonale est assez naturelle et il exploite plutôt bien les transducteurs verticaux. En somme, on a l’embarras du choix et c’est un peu dommage. Alors que l’IA s’invite un peu partout, LG gagnerait certainement à ne propose qu’un mode d’écoute — comme Sonos sur sa barre de son ARC Ultra dont vous pouvez lire notre test complet — avec une option d’amélioration des dialogues. L’utilisateur s’y retrouverait plus facilement.

L’essentiel n’est pas oublié

L’application LG ThinQ dispose des réglages indispensables à toute barre de son, en l’occurrence l’ajustement du volume des différents canaux (latéraux, arrière, verticaux…). La tonalité est également ajustable, avec un simple réglage grave/aigu pour la barre, ainsi qu’un contrôle de volume séparé pour le caisson de basses.

Enfin, le mode Nuit est présent mais son fonctionnement laisse à désirer. Plutôt que de compresser le son pour le rendre plus audible à faible volume et moins explosif à fort volume, l’algorithme se contente de calmer les ardeurs du caisson de basses. Dommage.

LG S95TR Le spectacle avant tout

La barre de son LG S95TR délivre un son puissant, articulé et bien équilibré. LG a vraisemblablement misé sur un son démonstratif plutôt que raffiné, contrairement à l’Ambeo Soundbar Plus de Sennheiser ou la Smart Ultra Soundbar de Bose. De fait, cette barre ne séduit guère en diffusion musicale, où la finesse de restitution est essentielle pour reproduire les micro-détails. Son domaine de prédilection est clairement le Home-Cinéma, particulièrement les films ou séries aux pistes audio survitaminées.

La réponse en fréquence de la barre de son LG S95TR // Source : Tristan Jacquel

Les deux courbes de réponse ci-dessus, mesurées à volume modéré (bleue) et à pleine puissance (rose), montrent que la LG S95TR maintient son équilibre tonal quel que soit la niveau d’écoute. Le caisson de basses, solide, appuie fortement entre 40 et 50 Hz, ce qui donne une impression de profondeur et de puissance bien agréable. Il est toutefois un peu lent et « gras » à fort volume, ce qui donne un aspect massif aux explosions par exemple. En tout cas, il ne frustre pas et ne manque pas de souffle. Notre mesure met en évidence une légère prédominance des fréquences liées aux voix (300-500 Hz), puis une courbe légèrement descendante dans les registres médium et aigu. Un bon point, car à fort volume notre oreille devient encore plus sensible à ces fréquences et l’on a, par conséquent, une impression permanente d’équilibre avec cette barre. Le volume maximal flirte avec les 95 dB à 1 m, ce qui garantit une expérience sonore impressionnante dans n’importe quel salon. C’est bien simple, à un tel volume, on ne s’entend plus parler.

Scène surround et Dolby Atmos

Grâce aux enceintes arrière, la LG S95TR établit une scène vraiment très enveloppante, le son parvenant de tous côtés, notamment de l’arrière du point d’écoute. À ce sujet, l’idéal est de placer les enceintes surround derrière soi, à un mètre au minimum, pour avoir l’impression d’une plus vaste scène. C’est le véritable atout de cette barre.

La grille du transducteur vertical d’une enceinte surround // Source : Tristan Jacquel

En revanche, les effets verticaux peinent à impressionner. Le son ne semble jamais venir du plafond, mais simplement avoir un peu de hauteur. Ce n’est pas si mal, mais les films ou séries en Dolby Atmos ou DTS:X contiennent des effets censés venir du plafond. Ce problème récurrent affecte bien des barres de son avec transducteurs verticaux, au point que l’on peut s’interroger sur la démarche même de certains fabricants. Suffit-il de diriger quelques transducteurs vers le plafond pour que celui-ci renvoie précisément les sons au-dessus du point d’écoute ? Peut-être pas et LG devrait peut-être potasser l’approche de Sonos ou Sennheiser qui utilisent des guides d’ondes et un déphasage sélectif des sons pour tromper l’oreille et donner l’illusion d’un positionnement plus vertical.

Les flancs de la barre abritent un transducteur pour les effets sonore latéraux // Source : Tristan Jacquel

Reste que la LG S95TR tire bel et bien parti des pistes en Dolby Atmos ou DTS:X, puisque celles-ci contiennent énormément de sons surround horizontaux que la barre positionne précisément.

Des dialogues intellibiles

Autre aspect important, la restitution des dialogues est bonne. Pour rappel, le canal central des pistes 5/7.1 qui incorpore les dialogues, contient jusqu’à 60 % des informations sonores d’un film ou d’une série. Qu’il soit reproduit avec une bonne précision par la LG S95TR est donc essentiel. Il est rare de devoir enclencher le mode d’amélioration des dialogues, car les voix féminines comme masculines sont toujours bien intelligibles, même dans les très vieux films.

La barre de son LG S95TR est commercialisée à 1199 euros. Sa principale concurrente est la Samsung HW-Q995D, proposée à 1499 euros. Cette dernière offre un son encore plus puissant, une immersion comparable et un surcroît de finesse.