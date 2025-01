6 ports, 500 W : votre chargeur USB-C ne tient pas la comparaison avec celui-là

La course à la puissance continue dans le monde des chargeurs. Au CES 2025, Ugreen débarque avec son nouveau chargeur 500W, une véritable centrale électrique de bureau.

Le CES 2025 nous réserve son lot de surprises, comme l’aspirateur-robot et son bras articulé qui ramasse des chaussures, et Ugreen n’est pas en reste. Le fabricant d’accessoires vient de dévoiler deux produits : le chargeur Nexode 500 W et la station d’accueil Revodok Max 2131 Thunderbolt 5.

Le plus impressionnant est sans doute, pour moi, ce chargeur 500 W, une première mondiale qui repousse les limites de la charge rapide.

Mais pourquoi avoir besoin d’une telle puissance ? Imaginez pouvoir alimenter simultanément votre MacBook Pro (140 W), votre iPad Pro (100 W), votre iPhone (30 W) et tous vos autres appareils sans compromis sur la vitesse de charge. C’est désormais possible grâce aux six ports intégrés, dont cinq USB-C et un USB-A.

La technologie embarquée est tout aussi impressionnante. Le chargeur utilise le dernier standard Power Delivery 3.1, permettant d’atteindre jusqu’à 240 W sur un seul port USB-C — de quoi alimenter les ordinateurs portables les plus gourmands. Les autres ports peuvent délivrer jusqu’à 100 W, adaptant automatiquement leur puissance selon les appareils connectés.

Au cœur de ce chargeur se trouve la technologie GaN (Nitrure de Gallium). Ugreen a intégré pas moins de six puces GaN, pour obtenir un très bon rendement énergétique tout en maintenant une taille relativement compacte. Cette technologie permet également une meilleure gestion thermique, essentiel quand on manipule de telles puissances.

Thunderbolt 5 : enfin !

L’autre star du stand Ugreen est la station d’accueil Revodok Max 2131, l’une des premières à intégrer la technologie Thunderbolt 5.

Avec ses trois ports Thunderbolt 5, elle permet des transferts de données jusqu’à 120 Gbit/s, soit deux fois plus rapide que la génération précédente. Cette station sera parfaitement compatible avec les Mac mini M4 et MacBook Pro M4 Pro/Max, cela donne une solution de connectivité future-proof.

La station ne fait pas l’impasse sur la connectique traditionnelle, intégrant des ports USB classiques, un lecteur de cartes SD/TF, une sortie audio et même un port Ethernet 2,5 Gigabit (dommage de ne pas avoir du 5 Gbps ou même 10 Gbps). Elle peut également délivrer jusqu’à 140 W de puissance, suffisant pour alimenter la plupart des ordinateurs portables.

Disponibles à partir de mars 2025, ces produits ne seront certainement pas donnés — on peut s’attendre à un prix supérieur aux 150 € (rémisé !) du modèle 300 W actuel. Mais pour les professionnels et les geeks exigeants, l’investissement pourrait bien en valoir la peine.