Stalker 2 : GSC met à jour les configurations PC recommandées suite à la gronde des joueurs

Stalker 2 nécessitera l’activation de technologies d’upscaling comme le DLSS pour atteindre les 60 FPS selon les réglages. Problème : cette information n’avait pas été communiquée par le studio GSC. Jusqu’à maintenant.

GSC Game World

Le studio GSC Game World a publié il y a deux jours ses ses dernières configurations PC recommandées pour le très attendu Stalker 2 : Heart of Chornobyl.

Celles-ci s’ avèrent autrement plus puissantes que les premières configurations annoncées en 2021, le jeu étant passé sur l’Unreal Engine 5 depuis.

Les recommandations restent donc peu surprenantes pour un jeu tournant sur un tel moteur, alors que le développeur indique qu’une GeForce 2070 Super ou une Radeon RX 5700 XT sont nécessaires pour du jeu en 1080p.

GSC Game World

Cependant, GSC a dû faire un ajout de dernière minute afin de préciser une donnée pourtant vitale : tous ces préréglages nécessitent d’activer les options d’upscaling des différents constructeurs pour prétendre atteindre les 60 FPS.

Gestion de crise chez GSC

L’information nous vient à la base d’un simple message sur le Discord officiel du jeu ce jeudi 14 novembre. Le community manager du studio GSC, Molt1t, avait alors répondu à l’un des membres sur le sujet :

Pour atteindre les performances spécifiées aux niveaux moyen, élevé et épique, vous devez utiliser DLSS, TSR et leurs analogues

Cette condition n’était aucunement précisée sur le visuel officiel mentionnant les configurations recommandées ainsi que sur la page Steam du jeu. Une telle révélation a mis le feu aux poudres sur le forum Steam alors qu’un utilisateur s’en est pris avec véhémence au studio pour avoir « menti aux joueurs » sur ses recommandations avant de se faire bannir par l’un des membres de la modération.

L’affaire a depuis été largement relayé sur reddit et Twitter (X) avant que le ban soit annulé par le studio, qui évoque un « nouveau modérateur » qui a « commis une erreur sur ce sujet ».

Depuis, la mention des différentes technologies d’upscaling de Nvidia, AMD, Intel et même Epic ont été ajoutées à la section « Configuration requise » du jeu sur Steam.

L’upscaling devient obligatoire sur l’Unreal Engine 5

Le sujet revient sans cesse depuis la recrudescence des jeux tournant sur l’Unreal Engine 5 : des technologies comme le DLSS et le FSR font maintenant partie des conditions requises pour faire tourner ces jeux dans de bonnes conditions. Ce fut le cas pour Immortals of Aveum, Hellblade 2 et plus récemment encore Black Myth: Wukong.

Le souci réside dans la stratégie de communication des studios, qui ne mentionnent pas systématiquement ce détail important dans les visuels résumant ces configurations PC minimales et recommandées. L’information est alors précisée sur la page Steam dans une section « Note supplémentaire » en bas de page.

Il semble ici que GSC ait tout simplement omis de l’indiquer, alors que Stalker 2 s’annonce comme un jeu extrêmement gourmand, nécessitant même 160 Go de stockage SSD au minimum.