Nvidia DLAA : cette nouvelle technologie promet des jeux plus beaux que jamais

The Elder Scrolls Online va être le premier jeu vidéo à profiter du DLAA de Nvidia. Une nouvelle technologie qui promet un anti-aliasing excellent pour embellir les parties.

Nvidia est déjà connu pour sa technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), mais voilà que l’entreprise revient à la charge avec une innovation appelée DLAA pour Deep Learning Anti-Aliasing. Celle-ci fera ses premiers pas sur le célèbre MMORPG édité par Bethesda, The Elder Scrolls Online (ESO). Voyons ensemble ce que cela va apporter.

Avant d’expliquer ce qu’est le DLAA, il faut rappeler ce qu’est le DLSS. Cette technologie populaire disponible sur les cartes graphiques de Nvidia permet au GPU de générer une image en définition réduite, puis de la compléter à l’aide d’intelligence artificielle afin de l’afficher en définition plus élevée.

Cela permet une bien meilleure fluidité pendant les parties. En effet, en faisant tout son traitement en Full HD par exemple, la carte graphique n’est pas poussée dans ses retranchements et peut donc produire un plus grand nombre d’images à la seconde. Grâce à de puissants algorithmes, le DLSS s’occupe d’upscaler le rendu en 4K de manière très efficace pour que le joueur ou la joueuse profite d’une meilleure définition et d’un niveau de détails plus poussé.

Le DLAA, pour sa part, ressemble au DLSS dans le sens où il s’appuie aussi sur de l’intelligence artificielle pour améliorer l’image de la même manière. Toutefois, le DLAA, lui, se concentre exclusivement sur l’anti-aliasing et effectue ses améliorations sur l’image en pleine définition. Rappelons que l’aliasing est un anglicisme qui désigne l’effet crénelé — « escalier » — désagréable que l’on peut voir sur les bords de certaines textures dans un jeu vidéo (personnage, objets, paysages…).

Ainsi, le directeur créatif de ZeniMax — développeur de The Elder Scrolls Online — explique qu’avec le DLAA de Nvidia, « vous n’obtiendrez pas de gain de performance, mais vous obtiendrez un anti-aliasing absolument extraordinaire. C’est incroyable, c’est fou comme c’est efficace ».

Le DLAA sera notamment utile pour les joueurs utilisant des cartes graphiques RTX haut de gamme et qui ont donc déjà la puissance nécessaire pour faire tourner un jeu fluidement avec un grand nombre d’images par seconde. Ces utilisateurs pourront activer le DLAA pour se concentrer spécifiquement sur l’anti-aliasing et donc l’amélioration de la qualité graphique.

Les détails techniques n’ont pas été dépeints, mais on imagine qu’il faudra choisir entre DLSS et DLAA pour ne pas saturer les tensors cores des cartes graphiques (les cœurs dédiés au traitement des opérations d’intelligence artificielle). Le DLAA prend donc tout son intérêt sur des jeux un peu vieux, qui tournent parfaitement et n’ont pas besoin d’un boost de fluidité, mais plutôt d’un petit coup de polish visuel.

We are adding a new option for NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing), using their DL technology, but without the upscaling component, at full resolution for some fantastic AA quality. On RTX cards people run ESO at high fps already, so a pure AA option works well! (2/3)

— Alex Tardif (@longbool) September 17, 2021