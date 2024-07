Forfaits mobiles à petit prix : attention aux pièges cachés

La bataille fait rage sur le marché des télécoms. Les opérateurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des forfaits toujours moins chers. Mais comment font-ils pour rester rentables ? Certains ont leurs petites méthodes.

La guerre des prix fait de nouveau rage sur le marché des forfaits mobiles.

Les opérateurs rivalisent d’offres alléchantes, promettant toujours plus de data, la 5G, et tout ça pour moins de 10 euros par mois. Une aubaine pour le consommateur ? Pas si vite ! Derrière ces tarifs cassés se cachent des stratégies bien rodées pour augmenter discrètement la facture.

L’ARPU, le nerf de la guerre

Commençons par un peu de jargon (promis, on va l’expliquer). Dans le monde des télécoms, il existe un indicateur roi : l’ARPU, ou « Average Revenue Per User ». En bon français, ça signifie le revenu moyen par utilisateur. C’est LE chiffre que tous les opérateurs cherchent à maximiser. Pourquoi ? Parce qu’il leur permet de mesurer la rentabilité de chaque client.

Imaginez : si un opérateur parvient à vous faire dépenser ne serait-ce qu’un euro de plus par mois, multiplié par des millions de clients, ça fait une sacrée différence à la fin de l’année ! C’est là que les choses deviennent intéressantes (et un peu moins reluisantes pour nous, consommateurs).

Les techniques pour gonfler la facture

Alors, comment font-ils pour augmenter cet ARPU tant convoité ? Voici quelques-unes de leurs techniques préférées :

La carte SIM payante : ça peut paraître anodin, mais facturer la carte SIM ou la eSIM, c’est déjà un petit plus dans la poche de l’opérateur. Les options à gogo : vous avez remarqué comme il est facile d’ajouter des options à votre forfait ? Assurance mobile, abonnement streaming, stockage cloud… Chaque petit extra fait grimper la facture. L’augmentation sous couvert d’amélioration : c’est la technique star du moment. On vous propose plus de data ou un nouveau service, et hop, votre forfait augmente de quelques euros. Le hic ? Souvent, vous devez faire la démarche de refuser si vous ne voulez pas de cette « amélioration ».

Prenons l’exemple de YouPrice, un opérateur virtuel utilisant les réseaux d’Orange et SFR. Récemment, ils ont envoyé ce message à leurs clients :

« Cher client YouPrice, Nous avons une excellente nouvelle à vous partager ! Votre forfait YouPrice s’enrichit de 30Go d’internet mobile supplémentaires. […] Passé ce délai, il vous sera facturé au tarif de 1,99 € par mois.« .

À première vue, ça ressemble à une belle offre, non ? 30 Go supplémentaires, c’est toujours bon à prendre. Mais regardons de plus près :

L’opt-out plutôt que l’opt-in : YouPrice active automatiquement cette option. Si vous ne voulez pas payer 1,99 € par mois après le premier mois gratuit, c’est à vous de faire la démarche pour refuser. La complexité du refus : l’e-mail précise : « Si vous souhaitez rester sur votre forfait YouPrice initial, rendez-vous sur votre Espace client web à la rubrique «Mon Forfait» pour demander l’annulation et le remboursement de cette option 30Go supplémentaires (délai de 4 mois). » Notez bien : il faut se connecter à son espace client, trouver la bonne rubrique, et faire la demande d’annulation. Ce n’est pas aussi simple qu’un simple « répondez NON à ce message ». Le timing stratégique : comme le mentionne l’e-mail original, ce message a été envoyé « en pleine période de vacances ». C’est malin : quand on est en vacances, on a tendance à moins surveiller ce genre de notifications, et on risque de laisser passer le délai pour refuser gratuitement. Le langage positif : remarquez comme tout est présenté de manière positive : « excellente nouvelle« , « vous remercier de votre fidélité« , « enrichissement« . C’est une technique classique de marketing pour vous faire baisser la garde.

Vous avez vu le piège ? Ils offrent un mois, mais ensuite, c’est à vous de faire la démarche pour ne pas être facturé. Et bien sûr, ce message arrive en pleine période de vacances, quand on a la tête ailleurs.

E-mail reçu

YouPrice est loin d’être un exemple isolé, la pratique est utilisée depuis plusieurs années. D’ailleurs, SFR est un spécialiste qui cache souvent l’annonce en bas de ses factures.

Comment se protéger ?

Face à ces pratiques, voici quelques conseils pour rester maître de votre facture :

Lisez les petites lignes : oui, c’est barbant, mais c’est là que se cachent souvent les mauvaises surprises. Vérifiez régulièrement votre facture : certains opérateurs, comme SFR, sont connus pour glisser des augmentations en bas de facture. Ne tardez pas à refuser : si on vous propose une « amélioration » que vous ne voulez pas, refusez-la rapidement. Plus vous attendez, plus il sera difficile de faire marche arrière. Restez vigilant : même si vous avez un forfait pas cher, gardez un œil sur les offres du marché. Parfois, changer peut vous faire économiser.