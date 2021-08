SFR : comment dire non à la nouvelle augmentation de prix sur l’Internet fixe

SFR augmente automatiquement le prix de ses offres Internet fixe de trois euros par mois en y ajoutant une nouvelle option. Heureusement, il est possible de refuser cet enrichissement de l'abonnement pour ne pas payer plus.

La pratique n’a rien de nouveau, mais elle mérite d’être signalée. SFR enrichit l’abonnement Internet fixe qu’il propose à ses clients. En contrepartie, une hausse du prix de 3 euros par mois est appliquée automatiquement — même si l’opérateur propose actuellement un bon plan sur la fibre.

Comme l’a remarqué le site CableReview, des abonnés à l’offre Internet fixe de SFR reçoivent des mails et des courriers les prévenant du changement. On peut y lire que « SFR vous fait bénéficier d’une nouvelle offre incluant les appels illimités depuis votre box vers tous les mobiles en Europe (hors France métropolitaine) pour 3 € de plus par mois ». Le FAI ajoute aussi que « vous en profiterez automatiquement et sans réengagement, dans un mois à la date de votre prochaine facture ».

Cette nouvelle option dans l’abonnement intéressera peut-être certains consommateurs, mais il y a fort à parier que beaucoup de personnes peuvent se passer de ces appels du fixe vers des mobiles européens hors France. D’aucuns n’ont même pas de téléphone fixe.

Comment refuser l’augmentation de l’abonnement fixe SFR

Certains clients pourraient même être agacés par cette pratique, mais rassurez-vous, vous avez heureusement le droit de refuser cette modification de l’abonnement. SFR partage en effet un lien qui permet de décliner l’enrichissement proposé — et donc de garder la version actuelle de votre offre Internet fixe. Il faudra vous rendre sur cette page dédiée, cliquer sur Conserver mon offre actuelle, vous connecter à votre espace client, puis vous laisser guider.

Ne perdez pas de temps toutefois, vous devez indiquer votre refus avant de recevoir votre facture de décembre. Rappelons aussi que l’augmentation sera effective dès septembre.