L'Arcep vient de mettre en place une première carte de France des connexions en fibre et cuivre. À partir d'une adresse, retrouvez tous les débits disponibles pour chaque FAI.

Vous déménagez bientôt et vous souhaitez savoir si votre prochaine adresse est fibrée ? Vous vous demandez si un opérateur propose une meilleure connexion que celle que vous avez actuellement chez vous ? Vous vous demandez simplement quelles sont les avancées du déploiement du réseau fibré des fournisseurs d’accès à Internet ?

L’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établit un point d’étape en matière d’aménagement numérique du territoire avec un rapport complet sur le déploiement du New Deal mobile, de la fibre optique, du service universel de la téléphonie fixe, ainsi que de la 5G. Ce rapport s’accompagne d’un nouvel outil : un moteur de recherche cartographique des technologies fixes disponibles en France.

Trouvez le meilleur fournisseur d’accès à Internet

En se basant sur les données open data du gouvernement, l’Arcep a mis en place une carte de France regroupant l’ensemble des opérateurs disponibles (Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom), les technologies d’accès disponibles (fibre, câble, cuivre, 4G fixe, HD et THD radio et satellite), ainsi que les débits maximums pouvant être obtenus.

Il s’agit d’une carte interactive cliquable couplée à un moteur de recherche. Elle permet pour une adresse donnée de consulter toutes les technologies disponibles ainsi que les débits maximum proposés par chaque opérateur.

Ce projet a pour but de faciliter l’accès des Français à l’information concernant le déploiement des technologies d’accès à Internet, mais aussi de proposer davantage de transparence.

Une carte encore en bêta

Le service est pour le moment en bêta, avec pour objectif de proposer une version complète à l’automne. L’Arcep appelle les experts de la donnée et de l’aménagement numérique à participer pour approfondir l’identification des défauts de son outil, affiner les algorithmes et définir les enrichissements à apporter.

L’Arcep précise également que l’information donnée « ne correspond pas à la réalité du terrain, et certaines données sont incomplètes ». La base d’adresse dans les zones rurales reste à compléter et les données sont décalées de 6 mois par rapport à la réalité pour le moment, avec vocation d’être réduites à 2 mois.

Par ailleurs, l’Arcep veut fiabiliser sa collecte d’informations et sa vérification à l’aide de retours d’utilisateurs. Des discussions sont également en cours pour obtenir des données plus précises de la part des opérateurs concernés.

Quoi qu’il en soit, cela permet d’avoir une première vue des connexions Internet fixes en France. Pour essayer l’outil, rendez-vous sur https://maconnexioninternet.arcep.fr/.