Moins de 20 €/mois pour cette offre fibre : c’est simple, il n’y a pas moins cher ailleurs

Payer son abonnement internet moins de 20 euros par mois était encore un rêve il y a tout juste un an. C’est désormais une réalité grâce à RED by SFR, qui vient de lancer une nouvelle offre à 19,99 euros par mois, sans engagement et sans frais de mise en service.

Il y a encore un an, le prix des abonnements internet fibrés avoisinait tous la trentaine d’euros pour les offres les moins chères. Et encore, il y avait en plus beaucoup de contraintes : un engagement d’un an minimum, des débits bridés et des box TV imposées. Ce n’est dorénavant plus le cas et RED by SFR enfonce un peu plus le clou avec sa nouvelle offre RED Box.

Pendant les prochains jours, son abonnement internet fixe en fibre passe au prix de 19,99 euros par mois seulement, et avec les frais de mise en service (habituellement facturés 39 euros) offerts ! Autrement dit, changer d’offre internet ne vous coûte rien et vous permet d’économiser dès le premier mois.

Pourquoi la nouvelle offre de RED by SFR est une bonne affaire ?

À moins de 20 euros par mois, l’offre internet fixe de RED by SFR est tout simplement l’offre internet fibre la moins chère du marché. C’est encore notre comparateur des meilleures offres Internet du moment qui le démontre le mieux : la première offre concurrente la plus proche coûte 3 euros plus chère par mois.

Une fois l’offre ajoutée au panier, il n’y a pas de mauvaise surprise : c’est 19,99 euros par mois, sans engagement, et c’est tout.

RED by SFR affiche donc le tarif le plus bas, mais sans concessions majeures. Pour 19,99 euros par mois, sans engagement, vous aurez donc droit :

à un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s descendant et montant

les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays

d’accéder à l’application RED TV, soit jusqu’à 35 chaînes de télévision sans surcoût

à une offre sans engagement, vous pouvez donc changer d’opérateur quand vous voulez

et sans frais de mise en service

Même avec le décodeur TV, c’est l’offre la moins chère du moment

C’est assez rare pour être noté : RED by SFR propose dans son offre la téléphonie fixe. Les autres opérateurs internet qui proposent des offres internet à bas prix ont tendance à retirer non seulement le boîtier TV, mais aussi le téléphone fixe. Ici, au contraire, RED by SFR intègre bien une ligne fixe, avec les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays.

Et si la télévision est importante pour vous, RED by SFR les propose toujours en option dans son offre. Le décodeur Connect TV peut ainsi être ajouté pour 3 euros supplémentaires par mois et il est possible d’ajouter un bouquet de 100 chaînes de télévision supplémentaire pour 2 euros par mois. Avec l’option télé complète, l’offre passe alors à 24,99 euros par mois, ce qui reste encore l’une des offres « tout compris » les moins chères du marché.

Même en intégrant les options TV, l’offre de RED by SFR reste l’une des moins chères du marché.

Et comme cela ne suffisait pas, RED by SFR a décidé de vous faire réaliser encore plus d’économies en offrant les frais de mise en service. Habituellement facturés 39 euros, ces frais qui couvrent la venue des techniciens à votre domicile pour raccorder votre box jusqu’au point de mutualisation fibre sont gratuits. Ajoutez à cela que RED by SFR prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur et le changement d’opérateur ne vous coûtera absolument rien.

Jusqu’à 1Gb/s : du vrai haut débit

Le bon point de cette offre, c’est que les débits sont particulièrement généreux. Il y a encore un an, il était rare de trouver une offre fibre pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s à moins de 30 euros. L’offre RED Box de RED by SFR propose des débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en upload.

À titre d’exemple, les 55 Go du jeu vidéo Clair Obscur : Expédition 33 prendront ainsi moins de 20 minutes à être téléchargés sur Steam avec une connexion à 1 Gb/s.

La première étape à réaliser pour souscrire à l’offre RED Box sans engagement est le test d’éligibilité. Il est accessible directement sur la page de souscription et vous demande simplement de renseigner votre adresse postale pour savoir si le logement est raccordé à la fibre.

Une fois ce test validé, vous pouvez alors passer à l’inscription. L’une des étapes va vous demander d’indiquer votre identifiant RIO en activant la portabilité de la ligne. C’est une étape importante, car ce numéro permet de conserver le même numéro de téléphone, et habilite surtout RED by SFR à résilier votre ancien abonnement à votre place.

En fonction de votre opérateur, il faut téléphoner à l’un des numéros (gratuits) suivants avec votre smartphone, et de communiquer votre numéro de ligne fixe actuelle. Une voix artificielle vous donnera alors le numéro RIO de votre ligne fixe.

Orange ou Sosh : 0800 00 3179

SFR ou RED : 0800 97 3179

Free : 08 05 92 3179

Bouygues Telecom ou B&You : 0800 94 3943

Reste ensuite à convenir d’un rendez-vous avec le technicien pour raccorder votre logement.