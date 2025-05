SFR dégaine une nouvelle offre fibre avec du WiFi 6, du 1 Gb/s, un bouquet de 160 chaines TV pour pas cher

Vous recherchez une connexion internet rapide et stable, accompagnĂ©e ? L’offre SFR Fibre Power S rĂ©pond Ă ces besoins avec des dĂ©bits allant de 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi, grâce Ă la SFR Box 8 Ă©quipĂ©e du WiFi 6. Cette nouvelle offre est disponible Ă 29,99 euros avec un engagement de 12 mois.

Aujourd’hui, avoir une connexion solide ne veut plus dire exploser son budget. Les opĂ©rateurs ont compris que le combo dĂ©bit + services devait rester accessible. C’est exactement ce que propose SFR avec sa formule Fibre Power S : un forfait bien musclĂ©, mais Ă un tarif contenu, surtout en ce moment. Pour 29,99 €/mois avec engagement 12 mois, on a droit Ă du WiFi 6, un dĂ©bit jusqu’à 1 Gb/s, 160 chaĂ®nes TV. Et en bonus, les frais d’activations de 49 euros sont offerts.

Les points forts de l’offre SFR Fibre Power S

Des dĂ©bits jusqu’Ă 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi

Du WiFi 6 avec la Box 8

Le décodeur Connect TV avec Android TV et du 4K Dolby Vision

L’offre SFR Fibre Power S est actuellement disponible Ă 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Un forfait pour tous les usages

Avec un débit symétrique allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement comme en envoi, l’offre Fibre Power S de SFR propose les attributs essentiels pour les usages intensifs d’aujourd’hui. Que ce soit pour du télétravail en visio, du cloud gaming, ou uploader des vidéos en 4K, le débit montant aussi rapide que le descendant fait vraiment la différence. Et pour que tout ça circule bien dans la maison, le Wi-Fi 6 est de la partie : plus rapide, plus stable, plus fluide, même quand plusieurs appareils tournent en même temps.

CĂ´tĂ© divertissement, 160 chaĂ®nes TV sont incluses, avec accès Ă tous les grands classiques, mais aussi Ă des chaĂ®nes premium comme RMC, Canal+ Foot, Syfy… Pas besoin de multiplier les abonnements pour avoir un bon catalogue sous la main. Et grâce Ă l’application SFR TV, vous pouvez embarquer votre catalogue partout avec vous sur votre smartphone ou votre tablette, parfait pour suivre le pĂ©riple du PSG en Champions League.

Un nouveau forfait entre deux offres et un décodeur Android TV

La Box Connect TV s’adresse à ceux qui veulent aller à l’essentiel sans sacrifier la qualité. Compacte, sobre, elle tourne sous Android TV et donne accès à toute la galaxie des applications sVOD: Netflix, Prime Video, myCanal, Disney+… Le Chromecast est intégré, l’interface est fluide, les applis sont là , prêtes à servir. Mais là où elle surprend, c’est sur la technique : 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Elle sait faire briller les pixels et résonner les enceintes, sans faire de bruit autour.

La Box 8 de SFR, elle, monte d’un cran sur d’autres fronts. Pensée comme une box haut de gamme, elle mise avant tout sur la connectivité et la performance réseau. Le Wi-Fi 6 qu’elle embarque n’est pas là pour décorer : il offre un débit plus élevé, une meilleure gestion des appareils connectés en simultané et une latence réduite. Idéal pour les foyers ultra-connectés entre les smartphones, les consoles, les PC en télétravail et les objets domotiques qui tournent en tâche de fond. Côté ports, elle propose deux ports Ethernet Gigabit, ainsi qu’un port USB pour les périphériques externes pour brancher un disque dur en réseau.

