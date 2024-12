Free enrichit son bouquet en 2025 : ces deux chaînes incontournables vous attendent !

Les chaînes Disney Channel et National Geographic seront intégrées au bouquet de Free à partir du 1ᵉʳ janvier 2025.

Free a annoncé quelques changements pour les utilisateurs de Freebox TV

D’après le site Univers Freebox, Le fournisseur d’accès Internet (F.A.I.) Free annonce avoir signé un nouveau partenariat pour étoffer le catalogue de chaînes de son bouquet basique. Deux ajouts viendront ainsi renforcer l’offre actuelle, qui comporte déjà plus de 230 chaînes.

Free ajoute Disney Channel et National Geographic

Dès le 1ᵉʳ janvier 2025, les chaînes Disney Channel et National Geographic seront ajoutées au bouquet de base de Free. L’accès y sera possible par le biais de la Freebox TV ainsi que par l’application OQEE by Free (disponible sur smart TV, sur smartphone et sur l’ordinateur). Free précise d’ailleurs que les abonnés à l’offre Internet par box 5G profiteront également de ces deux nouvelles chaînes, respectivement disposées sur les canaux 49 et 60 de l’IPTV.

Dans un registre similaire, Free indique avoir renouvelé son partenariat avec la plateforme de streaming Disney+. L’intégration gratuite de l’abonnement Standard avec publicité est ainsi reconduite pour les clients de la Freebox Ultra ; les souscripteurs à la Freebox Pop continueront eux de bénéficier de trois mois offerts.