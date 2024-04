La fin des box TV ? Free rend ses services TV accessibles sur les TV LG

Vous avez un téléviseur LG récent et vous êtes chez Free ? Plus besoin de box.

Les abonnés Freebox et mobiles Forfait Free 5G peuvent désormais accéder aux services TV de Oqee by Free depuis leurs TV LG sous webOS, sans avoir besoin d’installer un player TV ou une box supplémentaire. Cette annonce fait suite à la disponibilité d’Oqee TV sur les téléviseurs Samsung équipés de TizenOS.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les abonnés Free peuvent accéder à tous les services TV de Oqee by Free directement depuis leur téléviseur LG, sans avoir besoin d’installer un player TV ou une box supplémentaire. Cela inclut les chaînes Free, l’enregistrement, les replays et autres services TV offerts aux abonnés Free et Free mobile 5G.

Une manière de dématérialiser les box TV

Cette nouvelle fonctionnalité peut être considérée comme une étape vers la dématérialisation des box TV. En effet, les utilisateurs n’ont plus besoin d’installer une box supplémentaire pour accéder aux services TV de Free. Cela réduit le nombre d’appareils nécessaires et simplifie l’installation et l’utilisation de la télévision. Samsung est celui qui va le plus loin, puisque les quatre fournisseurs d’accès internet proposent leur application pour les TV Tizen OS.

