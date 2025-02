L’offre fibre la plus compétitive du moment est aussi la moins chère : jusqu’à 8 Gb/s pour seulement 23,99 €/mois

Bouygues Telecom frappe fort avec son offre B&YOU Pure Fibre, proposant une connexion internet ultra-rapide jusqu’à 8 Gb/s pour seulement 23,99 euros par mois, sans engagement et sans services superflus comme la TV ou la téléphonie fixe.

L’usage du téléphone fixe et de la télévision recule en France et Bouygues Telecom l’a bien compris. Avec son offre Pure Fibre, l’opérateur fait l’impasse sur les services traditionnels d’un abonnement internet pour se concentrer sur la qualité de la connexion fibre. Résultat : l’opérateur propose un débit allant jusqu’à 8 Gb/s pour un prix défiant toute concurrence.

La Pure Fibre en bref :

Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement (si vous êtes éligible)

Jusqu’à 1 Gb/s en envoi

WiFi 6E + WiFi intelligent

Répéteur WiFi 6 en option (4 €/mois)

En se concentrant sur l’essentiel, Bouygues Telecom peut offrir un tarif fixe de 23,99 euros par mois pour son offre B&YOU Pure Fibre.

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre B&You Pure fibre 23.99€ /mois Découvrir Fibre Série Spéciale Bbox 31.99€ /mois Exclu B&You Découvrir Fibre Bbox must Fibre 34.99€ /mois 41.99€ Découvrir Toutes les box internet

À qui s’adresse cette box internet ?

La box Pure Fibre s’adresse à tous ceux qui recherchent l’essentiel d’un abonnement internet : une connexion ultra-rapide et fiable, sans être encombrés par des services superflus. Elle est idéale pour les utilisateurs qui priorisent la performance de leur connexion, que ce soit pour le télétravail, le streaming en ultra-HD, les jeux en ligne, multijoueur ou via le cloud, mais aussi le téléchargement de fichiers lourds. Avec un débit pouvant atteindre 8 Gb/s, cette offre répond parfaitement aux besoins des foyers modernes qui consomment intensément de la bande passante.

Cette box est également pensée pour les consommateurs soucieux de leur budget, mais qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité. Proposée à un prix ultra-compétitif, elle est particulièrement adaptée pour les étudiants, les jeunes actifs ou encore les familles à la recherche d’une solution simple, performante et abordable.

Le prix baisse, les services restent

Cette box mise sur l’essentiel, offrant des débits inégalés à un tarif défiant toute concurrence, tout en préservant des services pratiques souvent attendus dans les abonnements fibre de Bouygues Telecom.

En effet, vous bénéficiez toujours de l’installation gratuite de la fibre par un technicien, de la livraison sans frais en point relais et d’une assistance accessible 24 h/24 via l’application dédiée. De plus, pour seulement 4 euros par mois, vous avez la possibilité de louer un répéteur Wi-Fi 6 pour optimiser votre connexion chez vous.

Vous êtes intéressé par l’offre Pure Fibre, mais vous ne savez pas comment résilier votre abonnement actuel ?

Il vous suffit de récupérer votre identifiant RIO en appelant le 31 79, un serveur vocal dédié. Vous recevrez immédiatement votre RIO par SMS. Cet identifiant sera à fournir lors de la souscription à l’offre Pure Fibre.

En communiquant votre RIO, vous autorisez Bouygues Telecom à se charger de la résiliation auprès de votre ancien opérateur. Une fois cette étape réglée, il ne vous reste plus qu’à sélectionner un créneau pour que l’un de leurs techniciens installe la fibre directement chez vous.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light Débit jusqu’à 1 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19.99€ /mois 29.99€ Pendant 1 an Découvrir Toutes les box internet

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.