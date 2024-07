La guerre des forfaits mobile reprend : pourquoi c’est le meilleur moment pour changer

La bataille des forfaits mobiles fait rage à nouveau ! SFR RED, Sosh, B&You, Free... Tous dégainent leurs nouvelles offres. Mais dans cette jungle de Go et de promo, comment s'y retrouver ? On fait le point pour vous.

Attention, ça bouge dans le monde des forfaits mobiles ! Après une période de calme, les opérateurs sortent l’artillerie lourde. Plus de data, des prix attractifs, la 5G qui se démocratise… Est-ce le moment de changer de forfait mobile ? Oui.

Le retour de la guerre des prix

Après plusieurs mois de statu quo, les opérateurs mobile semblent avoir décidé de relancer les hostilités. Et cette fois-ci, c’est sur tous les fronts qu’ils attaquent : prix, data, 5G… Tout y passe !

SFR RED, par exemple, introduit un nouveau forfait 5G de 120 Go à seulement 8,99 euros par mois. De son côté, Sosh (la marque low-cost d’Orange) booste ses forfaits existants de 20 Go sans augmenter les prix. Même son de cloche chez B&You (Bouygues Telecom), qui augmente la data de ses forfaits 5G sans toucher au tarif.

Opérateur Forfait Prix Détails SFR RED 30 Go 5G 8,99 €/mois 12 Go en Europe et DOM SFR RED 100 Go 4G 7,99 €/mois 22 Go en Europe et DOM SFR RED 120 Go 5G 8,99 €/mois 24 Go pour l'Europe et DOM SFR RED 200 Go 5G 9,99 €/mois 27 Go en Europe et DOM SFR RED 300 Go 5G 14,99 €/mois 27 Go en Europe et DOM Sosh 10 Go 4G 6,99 €/mois 10 Go en Europe et DOM Sosh 100 Go 4G 9,99 €/mois 20 Go en Europe et DOM Sosh 150 Go 4G 12,99 €/mois 20 Go en Europe et DOM Sosh 140 Go 4G 20,99 €/mois 35 Go en Europe/DOM et 35 Go depuis 19 pays d'Afrique Sosh 140 Go 5G 20,99 €/mois 25 Go en Europe et DOM B&You 2 Go 4G 1,99 €/mois 2 Go en Europe et DOM B&You 2 Go 5G 4,99 €/mois 2 Go en Europe et DOM B&You 20 Go 4G 5,99 €/mois 16 Go en Europe et DOM B&You 100 Go 5G 8,99 €/mois 20 Go en Europe et DOM B&You 130 Go 5G 11,99 €/mois 20 Go en Europe et DOM B&You 300 Go 5G 14,99 €/mois 35 Go en Europe et DOM Free 160 Go 5G 10,99 €/mois 35 Go en Europe et d'autres pays dans le monde Free 300 Go 5G 19,99 €/mois 35 Go en Europe et d'autres pays dans le monde Prixtel 250 Go 5G 11,99 €/mois 25 Go en Europe YouPrice 130 Go 5G 9,99 €/mois 14 Go en Europe et DOM

Mais attention, ne vous y trompez pas : si ces offres semblent alléchantes, elles cachent aussi une stratégie bien rodée des opérateurs. Il y a souvent des augmentations de prix après quelques mois de remise, donc faites attention à toutes ces petites lignes avant de signer.

La 5G pour tous ?

Un des points marquants de cette nouvelle guerre des forfaits, c’est la démocratisation de la 5G. SFR RED, B&You, Free… Tous intègrent désormais la 5G dans leurs offres, parfois à des prix très compétitifs.

C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui peuvent ainsi accéder à des débits ultra-rapides sans se ruiner. De plus, avec le recyclage des bandes de fréquence 2G et 3G, le passage à la 5G va devenir un passage obligé.

Cependant, il faut rester vigilant : tous les smartphones ne sont pas compatibles 5G. Vérifiez donc que votre appareil peut en profiter avant de sauter le pas.

Les outsiders entrent dans la danse

Si les grands opérateurs font beaucoup de bruit, il ne faut pas négliger les MVNO (opérateurs virtuels) comme YouPrice. Ce dernier propose par exemple un forfait de 130 Go en 4G/4G+/5G sur le réseau Orange pour 9,99 euros par mois. Une offre qui peut séduire ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix sans s’engager avec un grand opérateur. C’est aussi le cas chez Prixtel, avec le réseau SFR.

Free, de son côté, reste fidèle à sa stratégie : pas de changement de prix (comme promis par Xavier Niel), mais une offre toujours compétitive avec un peu plus de data. Leur forfait 5G à 19,99 euros par mois avec 300 Go reste une valeur sûre, surtout pour les abonnés Freebox qui bénéficient de conditions encore plus avantageuses.

Alors, faut-il changer de forfait ?

La question mérite d’être posée. Si votre forfait actuel ne vous convient plus (trop cher, pas assez de data…), c’est effectivement le bon moment pour faire jouer la concurrence. Cependant, ne vous précipitez pas : prenez le temps de comparer les offres, de vérifier les conditions (engagement, prix après la première année…), et surtout, évaluez vos besoins réels en data.

N’oubliez pas non plus de prendre en compte la qualité du réseau dans votre zone. Un forfait avec beaucoup de data ne sert à rien si vous n’avez pas de signal ! On vous donne une astuce : l’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G, 4G et 5G des opérateurs français : https://monreseaumobile.arcep.fr/. Rentrez votre adresse postale et cherchez autour de vous la présence des antennes actives, à votre domicile et votre travail, ou votre lieu de vacances par exemple.

Dans notre exemple, nous avons une antenne Bouygues Telecom, vous pouvez sélectionner l’opérateur en haut. Vous pouvez vérifier la distance des antennes jusqu’à votre domicile. Si jamais votre avez déjà un smartphone 5G, vous pouvez réaliser un speed test pour avoir une idée des débits attendus. Mais attention, le matériel proposé dans ce dossier permet d’obtenir de bien meilleurs débits.

Le site cartoradio permet également d’obtenir des détails sur les antennes actives. Par exemple, l’antenne sélectionnée donne accès à deux porteuses : 2600 MHz (B7) et 1800 MHz (B3). Théoriquement, vous allez bientôt faire de l’agrégation de porteuses pour profiter de la 4G+, et donc de meilleurs débits et d’une connexion plus stable. Grâce à cet outil, vous savez donc vers quel(s) opérateur(s) vous dirigez.

Comment garder son numéro de téléphone ?

Garder son numéro de téléphone tout en changeant de forfait, c’est possible et même très simple grâce à la portabilité du numéro. C’est un droit pour tous les consommateurs, et le processus est entièrement géré par votre nouvel opérateur.

Voici comment ça marche : lorsque vous souscrivez à un nouveau forfait, indiquez simplement que vous souhaitez conserver votre numéro actuel. Vous devrez fournir votre RIO (Relevé d’Identité Opérateur), un code unique associé à votre ligne, que vous pouvez obtenir gratuitement en appelant le 3179 depuis votre mobile. Votre nouvel opérateur s’occupera de toutes les démarches, y compris la résiliation de votre ancien contrat.

Le changement se fait généralement en moins de 3 jours ouvrés, et le plus souvent, vous ne subirez qu’une très courte coupure de service le jour du transfert. C’est pratique, rapide, et ça vous évite le casse-tête de devoir communiquer un nouveau numéro à tous vos contacts !