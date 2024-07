140 Go de 5G Orange à moins de 10 € : voici enfin le forfait mobile que tout le monde attendait

Avoir à sa disposition chaque mois une enveloppe de données 5G très généreuse sans se ruiner est tout à fait possible. La preuve avec le forfait 140 Go de 5G que propose actuellement YouPrice à 9,99 euros par mois. Et c'est avec le réseau Orange.

Pour trouver les forfaits mobile les moins chers, il faut généralement se tourner vers les MVNO, ou opérateurs virtuels. Et, malgré leur prix mensuel très avantageux, leurs offres mettent tout de même à disposition des enveloppes très généreuses en données 4G ou 5G, à l’image de YouPrice. Ce jeune opérateur, qui s’est notamment fait remarquer avec ses forfaits flexibles, propose actuellement, en pleine période de soldes d’été, un forfait 5G de 140 Go avec le réseau d’Orange, pour moins de 10 euros par mois. C’est rare, alors autant en profiter.

Que propose ce forfait YouPrice ?

140 Go de 5G en France métropolitaine, dont 14 Go dans l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

L’excellent réseau d’Orange

Actuellement, le forfait 5G de 140 Go de YouPrice est proposé à 9,99 euros par mois aux nouveaux clients. Et c’est bien sûr sans engagement.

Des données 5G à n’en plus finir

Si vous passez énormément de temps à scroller sur vos réseaux sociaux, à regarder des épisodes de série en streaming depuis votre smartphone ou encore à consulter des sites Internet à gogo dans une même journée, alors vous avez certainement besoin d’un forfait 5G généreux en data. Vous pourrez opter pour le forfait « L’incroyable » de YouPrice, qui porte visiblement bien son nom puisqu’il propose 140 Go de 5G chaque mois pour moins de 10 euros. Autant dire que vous pourrez naviguer sur le web durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans voir l’enveloppe se tarir dès le 5 du mois.

Notez par ailleurs que le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Assurez-vous évidemment d’avoir un smartphone compatible. Autrement, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, sachez que vous aurez droit à 14 Go par mois, déduits de l’enveloppe globale. Et si vous épuisez l’enveloppe de données mobiles avant la fin du mois, que cela soit en France ou à l’étranger, vous pourrez toujours recharger des Go directement sur l’espace client.

L’un des meilleurs réseaux en France

Le forfait de YouPrice propose par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM vers la France métropolitaine et les zones définies par l’opérateur. En revanche, notez qu’ils sont illimités uniquement depuis un numéro français vers un autre numéro français. De plus, au-delà de 4h par appel, une facturation de 33 centimes par minute sera imposée. On ne peut également pas dépasser plus de 200 correspondants par mois pour les appels, SMS et MMS, au risque de subir là aussi une surfacturation.

Enfin, le forfait YouPrice utilise l’excellent réseau d’Orange, qui couvre, en 4G, plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Et côté 5G, Orange occupe la première place du podium concernant les sites 3,5 GHz, avec 9 467 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur YouPrice.

Les meilleurs forfaits 5G

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

