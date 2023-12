Avec cette option, Free propose désormais le meilleur forfait mobile à moins de 5 €/mois

Free vient de relancer son option Booster pour son forfait à 2 euros. Celui-ci permet de passer de 50 Mo à 5 Go de données 4G pour 2,99 euros supplémentaires par mois.

Free relance régulièrement son forfait mobile le moins cher en ajoutant ponctuellement de la data ou en changeant les modalités de son option Booster. Cette fois-ci, l’opérateur repasse cette option à 5 Go (elle était fixée depuis près d’un an à 1 Go seulement) pour le même prix, à savoir 2,99 euros par mois supplémentaire en plus du prix du forfait. Cela en fait donc la meilleure offre de forfait mobile à moins de 5 euros par mois du marché.

Notez que cette option Booster est exclusive au forfait à 2 euros — gratuit pour les abonnées Freebox.

Une option payante pour « rester joignable »

Il faut dire que 50 Mo (voire 1 Go), même pour une personne utilisant peu son smartphone, c’est un peu juste. Ne serait-ce que pour consulter ses mails ou chatter sur les plateformes de discussion comme WhatsApp, Signal, Telegram ou Discord, on peut rapidement se retrouver à court de données et c’est pour cela que cette option existe. Autre bonne nouvelle, la VoWiFi et VoLTE seront bientôt disponibles sur ce forfait, ce qui rend cette option encore plus avantageuse.

La stratégie pour Free est aussi de s’aligner sur la concurrence des opérateurs virtuels qui proposent régulièrement des forfaits à prix agressifs avec des enveloppes de données toujours plus intéressantes pour ce positionnement tarifaire, on pense notamment à RED by SFR ou les séries B&You chez Bouygues Télécom. On peut aussi penser à YouPrice ou Prixtel dont les forfaits flexibles font aussi une belle alternative.

Voici donc les nouvelles caractéristiques du forfait 2 euros chez Free avec l’apport de cette option :

Sans option Booster Avec option Booster Tarifs 2€/mois (gratuit pour les abonnés Freebox) 4,99€/mois (2,99 €/mois pour les abonnés Freebox) Données 4G/4G+ 50 Mo 5 Go Communications 2h d'appel SMS & MMS illimités en Europe et DOM Appels SMS & MMS illimités en Europe et DOM Roaming 50 Mo en Europe et DOM 6 Go en Europe et DOM