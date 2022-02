Free Mobile annonce la VoLTE sur l’ensemble des smartphones de 2022

Free Mobile a annoncé sur son site Internet que sa VoLTE serait désormais compatible avec tous les smartphones lancés en 2022.

En septembre dernier, Free Mobile annonçait enfin l’arrivée d’une fonction particulièrement attendue de la part des utilisateurs : le support de la VoLTE sur son réseau mobile. Concrètement, cette fonction permet désormais aux abonnés Free de passer leurs appels vocaux via le réseau 4G et non pas grâce aux bandes de fréquence 2G ou 3G.

Cette nouveauté a plusieurs intérêts pour les abonnés, puisqu’elle permet de profiter d’un son de meilleure qualité et que les appels se connectent plus rapidement que jusqu’à présent. Néanmoins, une limite de taille conditionnait encore l’utilisation de la VoLTE sur le réseau de Free Mobile : encore faut-il que le smartphone soit compatible avec cette fonctionnalité.

Comme le rapporte le site UniversFreebox, c’est désormais le cas. L’opérateur mobile a en effet annoncé ce vendredi que « tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022 supportent le VoLTE Free d’office ». Les abonnés Free Mobile s’équipant d’un smartphone sorti cette année n’auront donc pas à se poser de question pour savoir s’il sera bel et bien compatible avec la VoLTE sur le réseau de leur opérateur. Par ailleurs, Free propose, sur son site Internet, une liste de tous les smartphones déjà compatibles avec la VoLTE sur son réseau mobile, ainsi que le calendrier de déploiement de la fonctionnalité sur des appareils qui seront compatibles ultérieurement.

La VoLTE disponible sur les forfaits 5G et Pro

Rappelons néanmoins que la VoLTE n’est proposée par Free Mobile que sur les forfaits Free 5G et Free Pro, mais pas avec les forfaits à 2 euros ou avec les forfaits Serie Free.

Cette compatibilité tombe à pic pour les abonnés Free Mobile, notamment pour ceux ayant prévu de voyager aux États-Unis. On apprenait en effet, il y a quelques jours, que les opérateurs américains allaient mettre fin à leurs réseaux 2G et 3G. Dès lors, il faudra nécessairement passer par la VoLTE pour passer un appel vocal depuis les États-Unis et donc un smartphone compatible avec cette fonctionnalité. Pour rappel, Free Mobile est partenaire du réseau AT&T outre-Atlantique. Or, l’opérateur américain ferme justement son réseau 3G dès ce mois de février.

