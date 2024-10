Orange fait comme Free pour les appels en 5G sur la bande 700 MHz : ce que ça signifie concrètement

Pour une VoNR (Voice over New Radio) optimale dès son lancement, Orange privilégie la bande des 700 MHz, qui offre une couverture plus étendue et stable que la 3,5 GHz, notamment dans le sud de la France où le déploiement est en cours.

L’opérateur Orange vient d’activer ses premières antennes 5G sur la fréquence de 700 MHz à Marseille et Toulouse. Un revirement stratégique qui confirme l’importance de la « fréquence en or » pour améliorer la couverture et la pénétration du signal 5G, même si elle offre un débit moins élevé que la 3,5 GHz.

Voici les principaux changements à retenir pour les utilisateurs.

Orange temporise avec son offre 5G SA

Il semblerait qu’Orange prenne son temps pour déployer la 5G SA (Stand Alone) en attendant d’avoir une couverture 700 MHz suffisante pour proposer la VoNR (appels vocaux en 5G) dès le lancement.

Pour aller plus loin

Pensez à activer cette option sur votre smartphone pour améliorer la qualité des appels et de la connexion

L’objectif est de proposer un réseau 5G SA complet et performant d’emblée. À l’inverse, Free Mobile a été très rapide sur le lancement de sa 5G Stand Alone, mais rencontrerait des problèmes de couverture et de qualité de service.

C’est en tout cas ce que nous apprenons via le compte X/Twitter de @TiinoX83.

Orange va juste attendre de déployer suffisamment sa 5G 700Mhz qui servira à la VoNR, pour avoir un réseau 5G SA de qualité à sa sortie, contrairement à free qui s’est dépêché de sortie sa 5G SA pour faire un coup de com mais qui au final n’est pas du tout prêt. — Tyrop (@tyrop_) October 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il est intéressant de constater ce choix stratégique de la part de l’ex-France Télécom, notamment lorsque l’on considère que la couverture 700 MHz offre actuellement la portée la plus étendue et la plus stable.

L’offre 5G+ Home d’Orange, conçue exclusivement pour un usage domestique avec la Flybox 5G+, bénéficie dès à présent de tous les avantages de la 5G SA. Contrairement aux forfaits mobiles, elle ne nécessite pas la VoNR (appels via le réseau 5G) et profite pleinement des atouts de la 5G+.

700 MHz, 3,5 GHz qu’est-ce que ça signifie ?

Suite à l’annonce par Free du lancement de sa 5G SA, rapidement suivie par Orange qui a également communiqué sur sa propre 5G standalone, il est difficile de s’y retrouver parmi les tenants et les aboutissants de cette technologie, notamment en ce qui concerne les fréquences 700 MHz, 3,5 GHz, etc.

Ce qu’il faut retenir c’est qu’actuellement, la 5G se décline en deux versions : la 5G NSA (Non-Standalone, 700 Mhz), qui s’appuie sur les infrastructures 4G existantes, et la 5G SA (Standalone, 3.5 Ghz), appelée 5G+ chez Orange. Cette dernière est un réseau entièrement dédié à la 5G, offrant ainsi des performances supérieures : débits plus rapides, latence quasi nulle et une meilleure gestion des connexions et efficience énergétique accrue.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones 5G en 2024 ?

Malheureusement, l’accès à la 5G SA est encore restreint et il y a peu de smartphones compatibles. De plus, la couverture 3,5 GHz, indispensable pour profiter de la 5G SA, se limite aux grandes villes pour l’instant.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Orange Orange Forfait Mobile 5G

170 Go 22.99€ /mois 34.99€ Pendant 6 mois Découvrir Orange Série Spéciale 120Go 5G

120 Go 24.99€ /mois Promo -26 ans Découvrir Tous les forfaits 5G