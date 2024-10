Pensez à activer cette option sur votre smartphone pour améliorer la qualité des appels et de la connexion

Vous avez peut-être remarqué que la qualité de vos appels s’est améliorée récemment, ou que vous pouvez maintenant surfer sur internet tout en téléphonant. C’est probablement grâce au VoLTE, une technologie qui change la façon dont nous passons des appels sur nos smartphones. C’est le moment de vérifier que l’option soit bien activée sur votre smartphone.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il y a une fonction méconnue qui est pourtant très efficace, et beaucoup d’entre vous ne l’ont pas activé sur votre smartphone.

On parle du VoLTE (Voice over LTE), disponible chez tous les opérateurs mobiles, désormais.

Tout simplement, cette technologie permet la transmission de la voix sur les réseaux 4G LTE. Pourtant, son adoption par les utilisateurs reste en deçà de son potentiel, malgré les investissements massifs des opérateurs dans les infrastructures 4G et 5G.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Coriolis Forfait Le Basic

50 Go Appels illimités 50 Go en France 7 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

VoLTE signifie « Voice over LTE », ou « Voix sur LTE » en français. En gros, cela veut dire que vos appels passent par le réseau 4G au lieu des anciens réseaux 2G ou 3G.

Le VoLTE repose sur le protocole IP pour acheminer les appels vocaux sur le réseau LTE, contrairement aux technologies précédentes utilisant des circuits commutés sur les réseaux 2G ou 3G. Cette approche offre une efficacité spectrale améliorée, permettant une utilisation optimisée du spectre radioélectrique. La latence est considérablement réduite, avec des temps d’établissement d’appel jusqu’à 50 % plus rapides.

Des appels qui se connectent plus vite

Une meilleure qualité sonore

La possibilité de naviguer sur internet pendant un appel (utile surtout quand vous partagez votre connexion en Wi-Fi ou que vous utilisez une application en arrière-plan, comme le GPS)

Une meilleure autonomie de la batterie : votre téléphone n’a plus besoin de jongler entre différents réseaux pour les appels et internet.

Bonne nouvelle pour votre portefeuille et votre forfait mobile ! Les appels en VoLTE (c’est-à-dire les appels vocaux qui passent par le réseau 4G) ne vous coûtent rien de plus. Ils sont déjà inclus dans votre forfait habituel, sans frais supplémentaires. Et ce n’est pas tout : quand vous passez un appel en VoLTE, vous ne grignotez pas votre enveloppe de données internet.

Certains téléphones ne sont pas compatibles, d’autres activent par défaut cette option…. Mais sur beaucoup de vieux smartphones, il faut l’activer manuellement dans les paramètres.

L’activation du VoLTE est généralement simple, mais les étapes varient selon votre téléphone :

Sur iPhone : allez dans Réglages > Données Cellulaires > Cartes SIM et activez « Voix et données« . Normalement, la meilleure option est « 5G auto » ou « 4G » si pas de 5G

Sur Android : les chemins varient, mais cherchez dans les paramètres de connexion mobile une option comme « Appels VoLTE » ou « Appels 4G ».

L’option n’est plus disponible sur les versions récentes d’Android, il faut donc veiller à ce qu’elle soit bien activée chez votre opérateur.

Pour vérifier si l’option est activée, il suffit de passer un appel et voir si le réseau reste en 4G ou 5G (VoLTE active) ou passe en 3G (VoLTE inactive).

Vous pouvez aussi vérifier en tapant *#*#4636#*#* sur Android comme si vous lanciez un appel. Vous aurez ensuite l’information, au niveau de « Type de réseau vocal« .