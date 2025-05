Le comparateur Zone ADSL&Fibre vient de dévoiler son palmarès 2025 de la fibre optique en Europe. Taux de pénétration et de couverture, voici les pays qui dominent, et ceux qui font partie de la diagonale du vide européenne. Spoiler alert : la France est en bonne place.

En termes de performances et d’accessibilité du réseau fibre optique, la France n’est vraiment pas à plaindre. Il suffit de comparer avec certains de nos voisins comme la Belgique ou l’Italie pour s’en rendre compte. Mais il y a aussi certains pays qui font mieux que nous, c’est ce que dévoile le palmarès 2025 de la fibre optique en Europe de Zone ADSL&Fibre qui s’appuie sur les données de la FTTH Council Europe.

Le Portugal, pays le plus fibré d’Europe

Dans le classement des pays les plus fibrés d’Europe, la France atteint la quatrième place avec un taux de pénétration de 75,4 % (taux de foyers abonnés à la fibre). Elle est devancée par la Roumanie (76,5 %), l’Espagne (80,8 %) et le Portugal (81,9 %) qui occupe la première place du podium. Une médaille d’or qui ne doit rien au hasard.

Le pays des Œillets mène depuis quelques années une stratégie mêlant investissements publics et privés et de réduction de la fracture numérique en visant une couverture 100 % gigabit d’ici 2030. Il a également su tirer profit de sa façade atlantique pour accueillir les câbles sous-marins internationaux et compte aujourd’hui plus d’une trentaine de datacenters dont l’un des plus grands au monde à Covilhã. Cela fait du Portugal un hub européen, et même mondial, pour l’interconnexion des données.

Toutefois, pour ce qui est du taux de couverture, la France occupe la première place avec plus de 90 % des foyers éligibles à la fibre. L’Hexagone a investi très tôt dans la fibre optique et la mutualisation des réseaux a permis un déploiement rapide. Quand bien même le plan France THD visant une France 100 % fibre d’ici fin 2025 connaît un retard certain, notre pays reste une référence.

Tout en bas du classement, on trouve la Belgique (10 %), précédée de l’Allemagne (11,2 %), de la Grèce (11,3 %) et de l’Autriche (12,3 %). Des pays qui font tous partie d’une sorte de diagonale du vide européenne où la fibre optique peine à s’implanter malgré un taux de couverture parfois correct. Plusieurs raisons peuvent en être la cause : un manque de volonté politique et de soutien des opérateurs, un manque d’investissements, un réseau cuivre encore apprécié et une rentabilité limitée dans les zones peu peuplées.

