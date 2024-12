Pourquoi la France peine-t-elle à installer la fibre partout sur son territoire ?

Lancé en 2013, le plan « France Très Haut Débit » patine sur les derniers pour cent du territoire. 90 % du pays est couvert en fibre, mais de nombreux « raccordements complexes » persistent.

Fibre optique // Crédit : Kirill Sh sur Unsplash

C’est une victoire au goût amer que vient de fêter la France. Dans un communiqué de presse publié le 12 décembre, l’Arcep indique que 90 % des locaux du pays sont désormais raccordables à la fibre optique. Au 30 septembre 2024, cela représente tout de même près de 40 millions de terminaisons, mais de nombreux défis se dressent encore pour atteindre l’objectif du 100 % fibre partout sur le territoire.

Comme le relève le média Contexte, le rythme de déploiement de la fibre a effectivement baissé sur le troisième trimestre 2024. 605 000 locaux ont été rendus raccordables sur cette fin d’année, soit 27 % de moins que l’année dernière à la même époque. Si en un an, la France a augmenté au global son taux de raccordement de 8 %, « 4,6 millions de locaux restent encore à rendre raccordables », note l’Arcep.

Les zones moins denses, véritables défis

Si l’on note un ralentissement sur les derniers trimestres 2024, c’est que les adresses encore à raccorder font partie des plus difficiles. Éloignés des centres ou présentant des complexités de travaux, ces locaux (principalement pavillonnaires) s’inscrivent dans des programmes de déploiement spécifiques qui sont parfois gérés par le public et parfois par le privé. Ainsi, dans les zones moins denses, il reste environ 4 millions de logements raccordables, soit 8 fois plus que dans les « zones très denses », note l’Arcep.

« Les difficultés pour installer la fibre entre le domaine public et le logement correspondent elles-mêmes à quatre cas principaux : génie civil bouché ou inaccessible, génie civil endommagé, absence de génie civil et absence d’élagage empêchant le tirage d’une ligne aérienne entre un poteau existant et le logement », détaille un rapport du conseil général de l’économie.

1050 millions d’euros pour finir le boulot

Au sein du même document publié le 4 novembre dernier, on trouve une estimation « entre 640 et 1 050 millions d’euros » pour finir le raccordement du territoire à la fibre optique. Mayotte et la Bretagne sont particulièrement touchées dans le retard du développement du très haut débit.

Déjà menacé par le projet de loi de finances 2025 présenté par l’éphémère gouvernement Barnier, le plan France Très Haut Débit est malgré tout défendu par le ministre de l’Économie démissionnaire Antoine Armand, qui plaide pour une poursuite des ambitions posées depuis plus de 10 ans maintenant.