Les prix des forfaits internet pourraient décoller : la dure réalité financière du réseau fibre optique

La France compte parmi les meilleurs pays d’Europe sur la couverture et la pénétration de la fibre optique, mais parfois au prix de tensions financières insupportables dans certains territoires. Face à cette crise, l’Arcep pourrait réviser le « loyer » des réseaux d’initiative publics.

Relayé par La Tribune, le constat est amer. Quand bien même la France est le premier pays de l’UE sur la couverture de la fibre avec un taux qui dépasse les 90 %, Patrick Chaize, sénateur LR de l’Ain, a pointé du doigt des RIP (Réseaux d’Initiative Publics) « au bord du gouffre » en préambule du TRIP du printemps de l’Avicca. La fibre est en mode survie, c’est la dure et silencieuse réalité que traversent certains territoires ruraux face à ces trous noirs financiers. Les élus et les acteurs du numériques appellent l’Arcep à réagir.

« À moyen terme, les comptes n’y sont pas »

Un RIP, c’est un réseau de télécommunications déployé par les collectivités territoriales pour apporter la fibre optique dans les territoires peu denses et peu rentables aux yeux des opérateurs privés. Les chantiers sont menés par des OI (Opérateurs d’Infrastructure) tels qu’Orange en grande majorité, SFR ou Altitude Infrastructure, et financés par les collectivités, le plus souvent à l’aide de subventions versées par l’État. D’autres acteurs peuvent participer à ces investissements comme la Banque Européenne d’Investissement et la Caisse des Dépôts.

Mais dans la pratique, c’est une catastrophe. Entre les chantiers dont les coûts dépassent les prévisions initiales (et cela concerne 90 % d’entre eux), les recettes insuffisantes pour financer l’exploitation du réseau, sans compter le « bordel » de la sous-traitance (STOC), la situation économique des RIP devient intenable. Sans compter que l’État refuse de subventionner les écarts entre prévisions et coûts réels et que les « loyers » versés par les opérateurs pour utiliser les RIP – environ 5 euros par abonné – ne sont pas assez élevés.

Nous avons fait des simulations à moyen terme et les comptes n’y sont pas. Walter Martin, président du RIP de l’Ain

L’exploitation du réseau fibre devient un défi aussi grand que son déploiement. On a déployé vite, en sous-traitant, et sans penser au long terme. Si la fibre fait parler d’elle dans les territoires dernièrement raccordés, c’est à cause des nombreuses malfaçons constatées par les citoyens et les élus, rapporte le quotidien Maire-Info. Le mode STOC est un des principaux problèmes.

Selon la Cour des Comptes, 82 % des RIP n’en sont pas satisfaits et 47 % estiment que les opérateurs commerciaux ayant recours à cet ubérisation du raccordement ne respectent pas les recommandations de l’Arcep.

Une nouvelle grille tarifaire d’ici fin 2025

Le Sénat, la Cour des Comptes, InfraNum et les acteurs de l’aménagement numérique demandent aujourd’hui une révision des loyers des RIP pour alléger la charge financière des réseaux publics. C’est à l’Arcep de donner son feu vert, et Laure de La Raudière, sa présidente, était justement présente au TRIP de l’Avicca. Elle a rappelé que l’autorité planchait déjà sur le sujet depuis un an. Une consultation aura lieu cet été pour définir une nouvelle grille tarifaire d’ici la fin de l’année.

Le problème, c’est que les opérateurs ont de fortes chances de répercuter l’augmentation de ce loyer sur le coût des box internet. Fin 2024, 42 % des locaux sont en zone RIP et donnent accès à la fibre à environ 10 millions de foyers, les opérateurs pourraient donc dépenser plusieurs millions d’euros supplémentaires pour accéder aux RIP.

C’est déjà arrivé par le passé que les opérateurs internet augmentent le coût de leurs offres pour des raisons externes. Rappelons qu’en 2023, Orange, Bouygues et SFR avaient fait grimper le prix de leurs forfaits à cause de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières.

