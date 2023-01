Orange, SFR, Bouygues Telecom : le prix de vos forfaits fixes et mobiles va augmenter

L'inflation engendre une hausse des prix de la grande majorité des forfaits fixes et mobiles chez SFR et Bouygues Telecom tandis qu'Orange prévoit aussi une hausse similaire dans quelques mois.

L’inflation est partout. Malheureusement, pas d’exception pour les forfaits mobiles tout comme les forfaits Internet fixe dont les prix augmentent aussi. Un article publié par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir permet d’y voir plus clair et de se préparer à la hausse des tarifs du côté des opérateurs et FAI. Orange, SFR et Bouygues Telecom sont les principaux concernés tandis que chez Free, les offres semblent épargnées pour le moment.

Point important, l’UFC-Que Choisir souligne que la hausse des prix chez les opérateurs ne se contente pas de toucher les nouveaux clients, les personnes déjà abonnées vont aussi mettre davantage la main au portefeuille. Les justifications avancées sont classiques en cette période inflationniste : il faut répercuter les coûts croissants de l’énergie et des matériaux. Autre information intéressante mise en avant par l’association : ces augmentations de prix ciblent habituellement un forfait en particulier. Or, l’augmentation des prix ici touche presque tous les forfaits mobiles et fixes.

Jusqu’à 2 euros d’augmentation par mois

L’UFC-Que Choisir passe en revue les hausses chez les différents opérateurs.

Bouygues Telecom

D’après l’association, Bouygyues Telecom a été le premier à augmenter ses prix et « la hausse varie de 1 à 2 euros » et s’appliquera dès début février selon un mail envoyé par l’entreprise à ses abonnés. UFC-Que Choisir donne l’exemple du forfait B&You à 40 Go qui voit son prix monter d’un euro par mois. Deux fois plus pour le forfait à 80 Go.

L’association explique même qu’une cliente a vu sa facture pour une offre alliant box et mobile passer de 65,89 à 69,89 euros en octobre dernier déjà.

SFR

Les prix de la quasi-totalité des forfaits mobiles et fixes chez SFR et Red by SFR augmentent de 69 à 99 centimes par mois. Or, dans son article, l’association pointe du doigt une pratique manquant de transparence de la part de l’opérateur au carré rouge.

En effet, SFR n’a envoyé aucun mail ou SMS. Au lieu de cela, le groupe se contente d’un encart en bas de la facture de janvier prévenant qu’une hausse serait appliquée à la prochaine échéance en février.

Orange

Du côté d’Orange, une hausse est prévue, mais pas tout de suite. Ce sera en mars ou en avril qu’une hausse d’un à deux euros par mois sera appliquée sur presque tous les forfaits fixes et mobiles selon l’UFC-Que Choisir.

En revanche, l’abonnement principal avec réduction sociale d’Orange ne va pas augmenter, explique l’association. En parallèle, l’offre Coup de Pouce destinée aux personnes avec un quotient familial de 700 euros ou moins verrait même son prix baisser pour leur permettre de continuer à se connecter à Internet à la maison.

Free

Chez Free, les prix des forfaits mobiles ne bougeront pas pendant les quatre prochaines années au moins. Une bonne nouvelle que l’UFC-Que Choisir nuance un tantinet en rappelant que le FAI propose des tarifs relativement élevés sur l’Internet fixe.

Impossible de s’opposer aux augmentations de prix

Pour les personnes concernées par les augmentations de prix, il sera impossible de contester. En effet, l’UFC-Que Choisir rappelle l’article L. 224-33 du Code de la consommation qui permet aux opérateurs télécoms d’augmenter leurs tarifs sans contraintes à condition d’en informer les clients au moins un mois à l’avance afin de leur permettre de résilier leurs forfaits.

