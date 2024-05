Canal+ lance TV+ à 2 €/mois : ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle offre

La nouvelle offre TV+ de Canal+ coûte deux euros par mois. Elle propose plusieurs chaînes TV en direct et en replay ainsi que certains contenus Canal+.

2 euros par mois. C’est le prix agressif de la nouvelle offre de Canal+ baptisée : « TV+ ». La promesse de cet abonnement est de réunir « toute la ta TV dans une même app ». Voici ce qu’il faut savoir.

La télévision et des programmes Canal+

Dans l’ensemble, il faut surtout retenir que cette offre TV+ propose plus de 80 chaînes de télévision en direct et en replay. On y trouve évidemment les chaînes de la TNT, mais Canal+ évoque aussi « des chaînes multithématiques couvrant tous les genres (RTL9, Olympia TV, MTV, Planète+ Aventure, Comédie+…) ainsi que 8 chaînes digitales (Comedy Club, Clique TV, Les Nouveaux Explorateurs, Gym Direct…) ».

Or, TV+ a surtout un autre atout dans sa manche. L’offre propose en effet « une sélection de programes Canal+ ». À titre d’exemple, le groupe cite les saisons 1 de Baron Noir et de Tokyo Vice ou encore le documentaire Intérieur Sport sur Kylian Mbappé.

En outre, Canal+ indique que son offre TV+ s’étoffera chaque mois avec de nouveaux programmes, « à commencer par Boys Boys Boys, le dernier spectacle de Florence Foresti, suivi demain par des rencontres sportives, des séries, des documentaires exclusifs Canal+, d’autres spectacles et bien plus encore ».

Une offre sur tous les écrans

Canal+ affirme que l’offre TV+ est disponible « à chaque instant au sein d’une seule app, l’application Canal+ ». Et de préciser que c’est valable « sur tous les écrans » en dressant la liste ci-après : « TV connectés, Chromecast, Airplay, Apple TV, Fire TV, Android TV, PC/Mac, smartphones, tablettes et consoles de jeux compatibles avec l’application Canal+ (hors satellite et boxs internet) ».

Enfin, les fonctions classiques seront disponibles telles que le retour en arrière pendant un programme diffusé en direct, la création de playlists, le téléchargement de contenus pour les regarder hors ligne ou encore la possibilité de regarder jusqu’à quatre programmes en simultané.