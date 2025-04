Bonne nouvelle, Canal+ revient avec une nouvelle offre Rat+ à moins de 15 €/mois pour les moins de 26 ans

Canal+ vient tout juste de lancer une nouvelle offre Rat+ pour les moins de 26 ans. Ces derniers auront droit à toutes les chaînes Canal+ ainsi qu’au catalogue d’Apple TV+ pour moins de 15 euros par mois.

Canal+ avait fait grand bruit il y a deux ans avec son offre Rat+ dédiée aux moins de 26 ans. Elle donnait alors accès à une tripotée de plateformes de streaming, en plus de ses chaînes thématiques. Aujourd’hui, le groupe revient avec une nouvelle offre Rat+, certes plus modeste, mais non moins intéressante : tout Canal+, ainsi que les contenus variés d’Apple TV+, pour moins de 15 euros par mois.

Que propose cette offre Rat+ ?

Toutes les chaînes Canal+

Le catalogue d’Apple TV+

Une utilisation par une personne seulement

Au lieu de 24,99 euros, l’offre Rat+ de Canal+ avec Apple TV+ inclus pour les moins de 26 ans est actuellement proposée à 14,99 euros par mois. Ce prix est valable jusqu’au 4 juin 2025.

Notez que cet abonnement est réservé aux personnes âgées de 18 à 25 ans (jusqu’à la veille du 26ᵉ anniversaire, donc). Le jour du 26ᵉ anniversaire de l’abonné, si ce dernier ne résilie pas avant, l’abonnement sera tacitement reconduit pour des durées successives d’un mois au tarif en vigueur, soit, pour le moment, 24,99 euros par mois. Sachez aussi que l’abonnement n’est possible que si vous n’êtes pas déjà abonné à une offre Canal+ avec abonnement mensuel. À défaut, vous devrez résilier cet abonnement en cours avant de vous abonner à l’offre Rat+.

Des contenus à la pelle

Cette offre Rat+ donne tout d’abord accès aux contenus de Canal+, mais pas seulement : toutes les chaînes thématiques du groupe sont aussi disponibles, à l’image de Canal+ Box Office (pour les films américains et blockbusters les plus en vue), Canal+ Docs pour les documentaires, Canal+ Series pour… les séries (dont certaines sont proposées dans la foulée de leur diffusion aux États-Unis !) ou encore Canal+ Sport360. Les amateurs de ballon rond auront d’ailleurs droit aux matchs de la Ligue des champions et aux affiches de Premier League.

Outre Canal+, c’est aussi le catalogue d‘Apple TV+ qui est offert. Productions originales (Severance, Ted Lasso, The Morning Show, See, Silo…), séries, films, documentaires, émissions… La plateforme est bien riche, même si moins fournie que ses concurrents. La qualité avant la quantité, en somme. Mention spéciale aussi pour l’absence de publicité, qui reste tout de même bien plus agréable au quotidien.

Accessible sur plein d’appareils

L’offre Rat+ est par ailleurs utilisable sur plusieurs types d’appareils, comme les PC, les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux ou encore les box TV (Fire TV, Apple TV…). L’application CANAL+ sur les Smart TV est aussi un bon moyen pour suivre ses contenus préférés.

Notez toutefois que l’offre est limitée à une connexion à la fois sur un appareil. Un peu dommage quand on sait qu’il y a deux ans, l’offre Rat+ autorisait jusqu’à deux connexions en simultané… Enfin, Canal+ permet de visionner chaque contenu en qualité HD et avec un son Dolby 5.1. Toutes les chaînes de la TNT en live et en replay sont aussi mises à disposition.

