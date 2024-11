Canal+ casse la baraque pour ses 40 ans avec un abonnement à -50 % : « La Totale », avec du foot, Apple TV+, Netflix, Paramount+, BeIN Sports…

Pour célébrer ses 40 ans avec ferveur, Canal+ lance un forfait « La Totale » avec l’intégralité de ses offres en un seul abonnement. Des sports, des séries, des films avec quatre écrans en simultané, c’est une offre intéressante qui se terminera le 27 novembre 2024.

C’est l’offre la plus complète du moment, Canal+ vient de lancer les festivités pour ses 40 ans de service. Une offre spéciale avec l’intégralité des bouquets de la chaine. Pour 40 euros par mois, vous allez pouvoir accéder à toutes les déclinaisons des chaines de Canal +, ainsi qu’à plusieurs services de streaming, ainsi que des chaines dédiées aux sports.

En quelques points, La Totale c’est :

Accéder à toutes les chaines et les services de Canal+ pour 40 euros par mois

Netflix, Disney+, Max, Paramount+, OCS, Apple TV inclus

La Ligue des champions, BeIN Sports

Au lieu de 79,99 euros, l’offre Canal+ La Totale est aujourd’hui disponible en promotion à 40 euros par mois.

Toutes les chaines Canal+ à moitié prix

Canal+ fête ses 40 ans en grande pompe, et pour l’occasion, la chaîne cryptée lance une offre exceptionnelle : « La Totale ». Avec ce forfait unique, tous les services Canal+ sont réunis dans une seule formule, accessible pour 40 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

L’anniversaire sera donc marqué par un abonnement qui inclut toutes ses chaines principales :

Canal+

Canal+ Series

Canal+ Box Office

Canal+ Cinéma(s)

Canal+ Grand Écran

Canal+ Docs

Canal+ Kids

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ Sport 360

Golf+

Cette initiative marque un tournant pour la chaîne française, qui célèbre ainsi quatre décennies de divertissement, de cinéma, de sport et de séries exclusives.

Ainsi qu’une myriade de services de SVOD

En plus de l’accès à ses chaînes phares, Canal+ enrichit son offre « La Totale » en incluant plusieurs services de streaming vidéo à la demande (SVOD) sans coût supplémentaire. Les abonnés bénéficient d’une véritable bibliothèque numérique, avec des plateformes telles que :

Max

Paramount+

Netflix

BeIN Sports

Disney+ (jusqu’au 31 décembre)

Apple TV+

Ciné+ OCS

Canal+ marque ainsi ses 40 ans avec une formule ambitieuse qui met en avant son savoir-faire et son statut de pionnier dans le paysage audiovisuel français. Abordable, complète, et riche en contenus, « La Totale » s’adresse aussi bien aux passionnés de cinéma qu’aux amateurs de sport, et vise à réunir tous les publics autour du géant français.

