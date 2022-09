Pourquoi TF1, TMC, LCI et TFX ne sont plus disponibles sur les offres Canal Plus

Dans le cadre de la négociation de nouveaux tarifs de diffusion des chaînes du groupe TF1, Canal Plus a décidé de ne plus les distribuer sur ses propres services.

Depuis ce vendredi, les abonnés aux services de Canal Plus ne peuvent plus accéder aux différentes chaînes gratuites du groupe TF1 au sein de leurs offres. Impossible donc de consulter les chaînes TF1, TF1 Séries Films, TMC, LCI et TFX, que ce soit sur son téléviseur via un décodeur, sur un smartphone en passant par l’application myCanal ou depuis son ordinateur en passant par Canalplus.com.

Dans un message affiché automatiquement lorsque les abonnés cherchent à consulter les flux de ces différentes chaînes en direct, le groupe Canal Plus précise :

Dans le cadre de la distribution de ses chaînes par le groupe Canal+, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Face à ses exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes accessibles gratuitement pour tous, le groupe Canal+ est contraint de renoncer à diffuser ces chaînes.

Une nouvelle bataille commerciale après Molotov

Cette suspension de la diffusion des chaînes du groupe TF1 par Canal Plus semble donc s’inscrire dans le cadre d’une négociation commerciale entre les deux géants de l’audiovisuel. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle ayant eu lieu entre TF1 et Molotov. Le groupe de la première chaîne était parvenu à faire condamner Molotov pour contrefaçon en raison de la diffusion gratuite de ses différentes chaînes. Cette décision de TF1 avait alors poussé Molotov à revoir ses offres payantes. Au même titre que les chaînes du groupe M6, les chaînes de TF1 sont désormais à nouveau accessibles sur Molotov… à condition de souscrire un abonnement payant de 5,99 euros par mois.

Surtout, depuis la disparition de TF1 sur Molotov, le site de Canal+ était devenu une option pratique pour consulter le flux en direct de TF1 sans avoir à passer par MY TF1. Le site de la première chaîne nécessite en effet une connexion à un compte dédié et affiche en outre des publicités en preroll en plus de celles déjà diffusées sur les flux des différentes chaînes.

Pour l’heure, on ignore encore comment se concluront les négociations entre TF1 et Canal Plus. Nul doute que la communication du groupe Vivendi intervient dans le cadre d’un stratégie de renégociation en tentant de mettre ses abonnés de son côté. « Le Groupe TF1, fort de sa position dominante, exige en particulier le versement d’une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI », indique ainsi le groupe dans une publication partagée sur son assistance ce vendredi.

