Disney a annoncé que son service Disney+, concurrent de Netflix et Amazon Prime Video, exigera un smartphone certifié Widevine L1, le plus haut niveau proposé par ce DRM.

Le sujet des DRM revient sur le devant de la scène. Pour tenter de protéger leurs oeuvres, les services de vidéos à la demande font appel à des DRM, et notamment le système Widevine de Google sur Android. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir l’excellent article d’Omar Belkaab sur le sujet.

Même pas de Widevine L3 chez Disney

Ce qu’il faut retenir, c’est que Widevine propose deux niveaux de sécurité généralement utilisés par les services. Le niveau « L3 » est géré par du logiciel, et est considéré comme faiblement sécurisé, mais c’est suffisant pour Netflix et Amazon Prime Video d’autoriser la lecture de film et série en basse qualité.

Le niveau « L1 » est quant à lui plus restrictif et demande une configuration matérielle, si bien qu’il est en général impossible pour un appareil certifié « L3 » de devenir certifié « L1 » par une mise à jour logicielle.

Disney va bientôt lancer son très ambitieux service de streaming Disney+, dont la bande annonce dure 3 heures, et a tranché sur le sujet des DRM. Comme l’explique Android Police, les appareils qui sont Widevine L3 ne pourront tout simplement pas lire de vidéos sur le service. Un appareil Widevine L3 va rencontrer une erreur de lecture : Error code 83.

Si vous êtes intéressés par le lancement du service, il ne reste donc plus qu’à vérifier la compatibilité de votre appareil avec Widevine L1. Le plus simple est de passer par l’application DRM Info.