Les problèmes de DRM de Netflix avec les smartphones Xiaomi ne sont pas définitivement résolus. Le Redmi Note 8 Pro ne peut pas lire de vidéo en HD. Le problème pourrait toutefois être réglé par une mise à jour.

Le problème de DRM avec Netflix est de retour chez Xiaomi. Alors que l’on pensait le dossier clos depuis le début de l’année, l’arrivée du Redmi Note 8 Pro en France montre que tout n’est pas encore au point entre le fabricant chinois et le célèbre service américain. À date, le Redmi Note 8 Pro ne peut pas lire de vidéo sur Netflix en HD.

Une histoire de DRM

Il y a quelques années, OnePlus puis Xiaomi se sont fait remarquer pour un problème de gestion des DRM sur leurs appareils. En bref, pour lire des vidéos des services payants en HD, un smartphone doit certifier Widevine L1 par Google. Si un smartphone est seulement « Widevine L3 » il peut accéder à MyCanal ou Netflix, mais seulement pour lire des vidéos en SD dans une qualité réduite.

Le Redmi Note 8 Pro a un problème avec Netflix

Ce week-end nous avons publié notre test du Redmi Note 8 Pro, un smartphone présentant un excellent rapport qualité/prix et qui sera certainement un succès de cette fin de l’année. Dans les commentaires du test, Laurent akn nous indique que le smartphone « n’a pas la certification Netflix pour lire les vidéos en HD ». Pourtant un test avec l’application DRM Info nous montre que le smartphone est bien certifié Widevine L1 par Google, comme tous les smartphones vendus par Xiaomi en France depuis le début de l’année 2019 à notre connaissance.

Après de plus amples vérifications, si le Redmi Note 8 Pro est bel et bien certifié Widevine L1 au niveau matériel, Netflix reconnait pour le moment le smartphone comme un appareil Widevine L3 et bloque donc toute tentative de lecture en HD. Un comble alors que l’application est préinstallée sur le téléphone. D’après nos tests, Amazon Prime Video souffre du même problème, alors que MyCanal propose bien une lecture HD avec Widevine L1.

Netflix MyCanal DRM Info

Une mise à jour logicielle pourrait régler le problème

Ces différents tests montrent que le smartphone est bel et bien certifié Widevine L1, et que le problème vient donc des applications en question, et notamment Netflix. Cela signifie qu’une mise à jour logicielle pourrait corriger ce problème. Certains utilisateurs du forum XDA-Developers proposent d’ailleurs des versions modifiées de l’application Netflix qui permettent de faire sauter les vérifications de DRM pour les appareils certifiés Widevine L1.

Nous ne recommandons toutefois pas l’installation de ces applications : on ne sait jamais exactement ce que les contributeurs ont changé ou non dans l’application, ni comment Netflix pourrait réagir. Nous avons toutefois fait le test de notre côté, et l’application modifiée permettait bien de lire un flux HD sur Netflix.

Nous avons interrogé Xiaomi France et Netflix France sur le sujet, notamment pour savoir si un correctif était prévu, et nous attendons désormais leur réponse. De notre côté, nous mettons à jour notre test pour refléter cette nouvelle information.