Le mois d’avril va être placé sous le signe de l’humour avec l’arrivée de la saison 2 de LOL : qui rit, sort ! le programme humoristique de Philippe Lacheau qui s’offre un casting haut en couleur. Chris Pine (Star Trek) est à l’honneur de deux films inédits tandis que Prime Video accueille la saga Expandables notamment et de nombreuses séries à ne pas manquer.

Si vous n’avez pas découvert les nombreuses nouveautés arrivées en mars (les retours de The Boys, Upload, Star Trek : Picard, etc.), vous avez encore un peu de temps en cette fin de mois avant que le programme d’avril vienne rallonger votre liste à bingewatcher.

De l’humour, de l’amour, du mystère et deux films inédits avec Chris Pine (Star Trek la saga) sont au menu. Voici les nouveaux films et séries qui vous attendent et ceux qu’on vous recommande tout particulièrement.

Les séries ajoutées en avril 2022

LOL : Qui rit, sort !

Comment ne pas rire en voyant le casting qui s’annonce pour la saison 2 dès le 1er avril ? Philippe Lacheau et Alexandra Lamy donnent le coup d’envoi de ces retrouvailles qui ne se veulent surtout pas drôles avec une sacrée bande de déconneurs : Eric Judor, Ramzy et Melha Bedia, Camille Lellouche, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Panayotis Pascot, Just Riadh et Ahmed Sylla doivent tenter de garder leur sérieux le plus longtemps possible face aux frasques des autres comédiens et humoristes. Celui qui rit est éliminé, le vainqueur repart avec un chèque de 50 000 euros pour l’association de son choix. A découvrir dès le 1er avril pour six émissions où il est interdit de rire. Ca va être difficile…

Wolf like me

Gary a perdu sa femme et peine à refaire surface et à subvenir aux besoins de sa fille. Il fait la rencontre de Mary, femme mystérieuse cachant un lourd secret. L’un et l’autre vont apprendre à s’apprivoiser, à dompter leurs sentiments et comprendre pourquoi le destin les a rassemblés.

Outer Range

Royal Abbott (Josh Brolin) est un éleveur du Wyoming qui tente de sauver ses terres et sa famille. Le ranch voisin, dirigé par les ambitieux Tillerson, veut lui prendre ses terres et fait tout pour les pousser à les vendre. Les choses se corsent lorsque Rebecca, la belle-fille d’Abbott, disparaît et qu’un mystérieux trou noir vient frapper le pâturage de Royal, entraînant une succession d’événements mystérieux et créant de nouvelles tensions dans la communauté. À découvrir dès le 15 avril.

1er avril : LOL : Qui rit, sort (saison 2 – 3 épisodes, puis 3 épisodes le 8 avril) Chicago Fire (saisons 1 à 7) L’Internat : Las Cumbres (saison 2)

8 avril : Wolf like me (saison 1)

15 avril : Outer Range (saison 1 — deux épisodes par semaine)

28 avril : Bang Bang Baby (saison 1)

29 avril : La Unidad — Unité Anti-Terroriste (saison 2)



Les films, spectacles et documentaires ajoutés en avril 2022

Le Couteau par la lame

Deux anciens amants, ex-espions de la CIA, se retrouvent dans la petite ville de Carmel. Ils se rappellent leurs vieux souvenirs, mais aussi les mauvais et une prise d’otages tragique. Un tête-à-tête qui oscille petit à petit entre un retour de flamme, un règlement de compte ou le point sur un événement délicat du passé. Avec Chris Pine (Star Trek, Jack Ryan) et Thandiwe Newton (Westworld, Mission : Impossible 2), mais aussi Laurence Fishburne et Michelle Williams. Début du repas le 8 avril.

The Contractor

C’est le mois Chris Pine. Il est aussi à l’affiche de The Contractor, un autre film Amazon Original. Il y incarne cette fois James Harper, ancien des Marines et désormais membre d’une organisation paramilitaire. Il doit se rendre en Pologne avec une équipe d’élite pour enquêter sur une mystérieuse menace. Trahi et abandonné, il se retrouve traqué au cœur de l’Europe de l’Est. Sa vengeance commence le 4 avril.

1er avril : Blair Witch Expandables : Unité spéciale Expandables 2 Expandables 3 Le Bon gros géant My Little pony : le film Nous Trois ou rien Texas Chainsaw 3D Dans la peau de John Malkovitch Jeepers Creepers : le chant du diable Prince of Texas Sous le même toit Une Vie entre deux océans

4 avril : The Contractor

7 avril : Laura Pausini — Piacere di conoscerti

8 avril : Le Couteau par la lame

10 avril : Pet Sematary

11 avril : Le parc des merveilles

18 avril : Du Sang et des larmes

25 avril : Breach

26 avril : Inglorious Basterds

28 avril : Fortress



