Amazon Prime Video offre de l’inédit avec les nouvelles saisons de séries phares ainsi que des films originaux. Le capitaine Picard reprend du service dans sa série dédiée Star Trek. La vie après la mort s’offre un nouveau virage numérique dans Upload et Ben Affleck joue un mari en pleine crise de couple dans l’étrange Deep Water.

Mars ne sera pas le mois des multiples arrivées de série sur Amazon Prime Video, mais quelques-unes signent un retour très attendu. C’est le cas de Star Trek : Picard qui remet en scène le célèbre capitaine de l’USS Enterprise parti dans le passé sauver le futur… Upload, série technologique dystopique, renvoie Nathan, son héros décédé, dans son lieu de villégiature numérique post-mort, pour s’interroger de nouveau sur la vie qu’il veut y mener.

À suivre un nouveau film original avec Ben Affleck en mari manipulateur ou manipulé dans Deep Water, un film psychologique sur la vie de couple. Si vous êtes plus fleur bleue, partez à Los Angeles avec Sophie Marceau dans I Love America.

Les séries ajoutées en mars 2022

Star Trek : Picard

Le capitaine Jean-Luc Picard reprend du service pour une seconde saison de ce spin-of de Star Trek qui lui est dédié. Il regroupe cette fois d’anciens et de nouveaux officiers pour partir dans le passé et tenter de sauver le futur de la galaxie. Début de la fin du monde le 4 mars.

The Boys : Diabolical

Vous avez aimé la série The Boys ? Vous allez aimer retrouver le même esprit en plus barré dans cette série animée en huit épisodes. Les superhéros sont au rendez-vous et ils sont encore plus déjantés que les originaux. À découvrir le 4 mars.

Upload

Si vous avez manqué la première saison, le rattrapage s’impose avant d’attaquer la seconde dès le 11 mars. Complètement dans l’air du temps, Upload joue avec notre peur de la mort et l’éternité numérique désormais offerte par la technologie. Dans ce nouveau monde, Nathan, décédé dès le début de la saison 1, a vu son âme sauvée et envoyée à Lakeview pour y couler des jours presque heureux sans perdre le contact avec ses proches toujours vivants (ah, la magie des appels vidéo et du téléphone pour raccourcir les distances…). Pris entre sa petite amie superficielle qui lui a sauvé sa mort numérique et son ange du service clientèle dont il est tombé amoureux, il doit surmonter les affres de la technologie, comme la création… d’un bébé numérique. Une série que l’on doit au créateur de The Office ou encore Parks & Recreation.

4 mars : Star Trek : Picard (Saison 2 — Amazon Original) The Boys Presents: Diabolical (Saison 1 — Amazon Original)

8 mars : Sherlock (Saisons 1 à 4)

Sherlock (Saisons 1 à 4) 11 mars : Upload (Saison 2)

Upload (Saison 2) 14 mars : MotoGP Unlimited (Saison 1 — Amazon Exclusive)

Les films, spectacles et documentaires ajoutés en mars 2022

Deep Water

Jalousie, doute et rancœur au menu d’un couple aisé de la Nouvelle-Orléans qui semblait si parfait. Ben Affleck et Ana de Armas se lancent dans un jeu du chat et de la souris, entre manipulations et provocations d’un couple qui se déchire alors que les amants de la femme commencent à disparaître. Crise de couple dès le 18 mars.

I Love America

Un film Amazon Original français qui met en vedette Sophie Marceau. L’actrice retrouve la réalisatrice Lisa Azuelos (Lol) pour une comédie qui transporte celle-ci à Los Angeles pour un nouveau départ. Accueillie par son meilleur ami, Lisa (Sophie Marceau) va tenter de changer de vie, relancer sa vie sentimentale à coup de rendez-vous parfois gênants et d’interrogations sur elle-même. Embarquement le 11 mars.

Master

Deux femmes afro-américaines démarrent une nouvelle année universitaire, l’une élève, l’autre nommé « master » de la fac, dans un établissement de la Nouvelle-Angleterre majoritairement blanc. Deux expériences de vie pas toujours évidentes. Reprise des cours le 18 mars.

À ne pas manquer :

Lucy & Desi sur l’histoire d’amour de la star de la TV américaine des années 50, Lucille Ball (préalablement incarnée par Nicole Kidman dans un autre film Amazon), Night Call avec Jake Gillenhall en photoreporter sans foi ou encore Scarlett Johansson en femme sans pitié pour Luc Besson dans Lucy.

1er mars : Hotel Mumbai La source des femmes Les Trois Prochains Jours Night Call Monster Hunter Bad Moms Bad Moms 2 La Famille Delajungle Le Secret des Marrowbone Quelques Minutes après Minuit Shrek 2

4 mars : Lucy and Desi (Amazon Original) Power Rangers

7 mars : Lucy

Lucy 8 mars : Blanche Neige

Blanche Neige 11 mars : I Love America (Amazon Original) Jamais le premier soir

14 mars : Le Grand Jeu

Le Grand Jeu 15 mars : 5 ans de réflexion

5 ans de réflexion 18 mars : Deep Water (Amazon Original) Master (Amazon Original)

21 mars : Crisis (Amazon Exclusive)

Crisis (Amazon Exclusive) 28 mars : Nerve

