Nicole Kidman et Javier Bardem viennent animer le mois de décembre sur Amazon Prime Video avec un film original, Being the Ricardos, qui évoque la vie de Lucille Ball, véritable icône de la TV américaine des années 1950. Kev Adams, Britney Spears et Gaspard Proust sont aussi à l'honneur ce mois-ci.

Hormis la présence de L’Homme qui inventa Noël le 20 décembre ou encore d’une version peu orthodoxe du père Noël dans Fatman (le 6), la promotion de décembre des nouveautés séries, films et documentaires d’Amazon Prime Video n’est pas vraiment tournée vers Noël.

En revanche, les stars sont bien présentes pour animer le mois, qu’elles soient du grand écran (Nicole Kidman, Javier Bardem), de la chanson (Britney Spears), de l’humour (Kev Adams, Gaspard Proust) ou du ballon rond (Bayern Munich).

Les séries ajoutées en décembre 2021

Clap de fin pour la série originale The Expanse qui livre sa sixième et dernière saison. La guerre des planètes touche à sa fin et le système solaire est sous la menace d’une nouvelle conspiration.

Les moteurs de The Grand Tour vont tourner pour une nouvelle saison avec toujours Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May derrière les volants de voitures extraordinaires, dont quelques modèles français mythiques pour le premier épisode.

Vous connaissez sûrement Charlie, le héros de Où est Charlie ?. Il revient en série pour une seconde saison. Les quatre copines de Harlem quittent la fac avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs mésaventures amoureuses et les déboires en tous genres qui vont avec. Une série produite par Pharrell Williams avec également Whoopi Goldberg (Sister Act).

1er décembre : Où est Charlie ?

Où est Charlie ? 3 décembre : Harlem (saison 1)

Harlem (saison 1) 10 décembre : Tampa Baes (saison 1) The Expanse (saison 6 – 1 épisode par semaine jusqu’au 14 janvier 2022)

17 décembre : The Grand Tour (saison 4 — Partie 2)

Les films, spectacles et documentaires ajoutés en décembre 2021

Nicole Kidman et Javier Bardem sont à l’affiche de Being the Ricardos, réalisé par Aaron Sorkin (Les Sept de Chicago) qui arrive le 21 décembre. Le film retrace la vie de Lucille Ball, véritable star de la télévision américaine des années 1950 avec la série I love Lucille, et de son mari, l’autre star de la sitcom Desi Arnaz. Une semaine dans la vie tumultueuse du couple alors qu’il est la cible de diffamations et d’accusations personnelles.

Ancienne petite fiancée de l’Amérique, Britney Spears a-t-elle totalement perdu la raison pour être placée sous tutelle ? C’est ce que tente d’expliquer Controlling Britney Spears, un documentaire inédit qui revient sur l’enquête du New York Times autour de la surveillance mise en place pour contrôler la chanteuse. Un nouveau portrait sur l’interprète de Baby One more Time par l’équipe qui réalisa Framing Britney Spears. Surveillance accrue dès le 2 décembre

Pour les amateurs de foot, le Bayern Munich est au cœur du documentaire Au-delà de la légende disponible le 3 décembre. Si vous êtes plutôt amateur d’humour, c’est Gaspard Proust qui est le comique du mois avec deux spectacles à suivre dès le 15 décembre. Et pour parfaire votre culture cinéma, ce sera au choix le 1er décembre, Les Valseuses ou Préparez vos mouchoirs parmi les classiques proposés. Pour Noël, deux films sont à suivre : la version un peu trash du père Noël dans Fatman ou celle plus consensuelle sous les traits de Charles Dickens dans le film inspiré de sa vie, L’Homme qui inventa Noël (20 décembre).

1er décembre : Paddington Les Valseuses Préparez vos mouchoirs

2 décembre : Controlling Britney Spears (doc)

Controlling Britney Spears (doc) 3 décembre : Bayern Munich — Au-delà de la légende (saison 1 — doc) Haters Les Veuves Monsieur

6 décembre : Fatman

Fatman 9 décembre : The Ferragnez (saison 1 — doc)

The Ferragnez (saison 1 — doc) 10 décembre : Encounter

Encounter 13 décembre : Copshop

Copshop 15 décembre : Gaspard Proust tapine (spectacle) Gaspard Proust, Dernier Spectacle (spectacle)

20 décembre : L’Homme qui inventa Noël

L’Homme qui inventa Noël 21 décembre : Being the Ricardos

Being the Ricardos 27 décembre : The Protégé

The Protégé 29 décembre : BumbleBee

