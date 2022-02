Amazon Prime Video va mieux mettre en évidence les contenus les plus populaires

Un Top 10 des contenus les plus populaires en France va faire son apparition sur Amazon Prime Video. Parfait pour commencer la soirée ciné encore plus vite si vous n'êtes pas inspirés...

Amazon Prime Video veut vous permettre d’identifier encore plus vite des contenus susceptibles de vous plaire. Pour ce faire, le service lorgne un peu Netflix en adoptant une fonctionnalité que son concurrent propose déjà depuis début 2020 : un Top 10.

En l’occurrence, il s’agira pour Amazon de proposer un classement des 10 contenus les plus visionnés en France. Comme le précise Univers Freebox, Amazon reste, en revanche, discret (du moins pour l’instant) sur sa méthode de classement. On ignore par exemple si la plateforme se base sur un Top quotidien ou hebdomadaire.

Prime Video comme Netflix

Netflix a largement enrichi son concept de classements avec le temps. En novembre, le service lançait par exemple un nouveau site « Top 10 » permettant de savoir à quel point votre contenu préféré est populaire dans votre pays et ailleurs. Netflix profitait d’ailleurs de l’occasion pour expliquer en détail sur quelles données son service se base.

On apprenait par exemple que son Top 10 est actualisé chaque mardi grâce aux heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine précédente.

Une nouveauté qui n’est pas encore accessible partout…

Difficile de savoir si Amazon communiquera les modalités qui se cachent derrière son propre classement. Notons quoi qu’il en soit qu’Amazon n’est pas le seul à s’inspirer de Netflix sur ce terrain. MyCanal en avait fait autant en introduisant en octobre 2021 un classement de la semaine. Au-delà de son aspect ludique, cette nouveauté permettra de trouver plus rapidement des contenus intéressants dans un catalogue Prime Video parfois un peu fouillis.

Univers Freebox souligne cependant que l’ajout de ce Top 10 n’est pas encore effectif partout. La version Web d’Amazon Prime Video semble avoir été la première servie tandis que les versions box opérateur et Apple TV de l’application Prime n’ont pas encore profité de ce déploiement, précise le site. Nous avons de notre côté vérifié sur Fire TV Stick et sur l’application Prime Video pour WebOS (téléviseurs LG, notamment)… et là non plus, cette nouveauté n’est pas encore active. Patience, donc.

