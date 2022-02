Amazon Fire TV : cette mise à jour verrouille le système d’Amazon et empêche les alternatives

Une mise à jour pour Fire OS empêche les utilisateurs d'installer des logiciels alternatifs. Une manière pour Amazon d'assurer un peu plus ses revenus.

Les produits de la gamme Fire TV permettent à Amazon de pousser son service vidéo sur l’écran du salon de la meilleure façon possible. Comme souvent avec Amazon, il s’agit d’appareils vendus à prix serré, parfois même subventionné pour vous afficher de la publicité à l’écran.

Jusqu’à présent, il était possible d’éviter ces publicités en bidouillant les box Fire TV pour y installer une expérience plus proche d’Android TV. Rappelons en effet que le système Fire OS qui anime les produits Amazon est un dérivé d’Android. Tout cela est terminé.

Mise à jour bloquante pour Fire OS 6 et 7

Des utilisateurs d’appareils Fire TV ont remarqué sur Reddit et le forum XDA-Developpers qu’une récente mise à jour empêche l’installation de lanceurs alternatifs. Il s’agit de la mise à jour 7.2.7.3 pour Fire OS 6 et de la mise à jour 6.2.8.7 pour Fire OS 6. La mise à jour 5.2.8.7 pour Fire OS 5 serait également concernée. Amazon a donc décidé de verrouiller son système sur plusieurs générations d’appareils et sur l’ensemble de sa gamme : les clés Amazon Fire TV Stick, les box Amazon Fire TV ou encore les Amazon Fire TV Cube.

Pour éviter d’être totalement bloqué, il faut donc empêcher ces mises à jour, au risque de se priver des futures nouveautés d’Amazon et de laisser des failles de sécurité ouvertes. On peut comprendre que l’intégration des publicités soit intégré au modèle économique et au prix de vente des appareils Fire TV, mais Amazon ne devrait pas avoir recours à ce genre de blocage. Il est toujours dommage qu’un appareil acquis devienne plus verrouillé au fil du temps avec une mise à jour logicielle.

